The Panama News blog links, September 19, 2016

The Panama News blog links

Cruise Industry News, More than 230 cruise ships coming to Panama this season

Aljazeera, Panama’s grand canal

The Packer, Expanded Panama Canal opens to topsy-turvy market

EFE, ACP da ultimátum a empresa que ocasiona daños a la cuenca del canal

Bloomberg, Mega-ships may be too big not to fail

BBC, How Hanjin’s collapse left a British artist stranded at sea

Slate, The shipping noose

Hellenic Shipping News, Hanjin aims to sell most of its ships

Diario Siglo XXI, Panamá sin cerca en el Atlantico

WPI, Chinese prepare to use Northwest Passage

EFE, Kuczynski duda de la viabilidad de un tren interoceánico Brasil-Perú

Stratfor, China builds a new Silk Road

TVN, Economía de Panamá crece pero ingresos del Canal disminuyen

The Sydney Morning Herald, Tax cases over Panama Papers could take years

Buenos Aires Herald, New Panama Papers connection for Macri family

ANP, Starbucks anuncia apertura de cinco nuevas tiendas en Panamá

Barbados Advocate, Potential in Panama

Honty, Economías con pies de petróleo

CEPR, US job market is far from recovered (PDF)

Eyes on Trade, Free trade treaties have not helped US agro exports

Baker, Epi-Pen and the TPP

AFP, La deuda china se dispara

The Intercept, Manuals show how cops intercept cell phone calls

Ars Technica, Elon Musk scales up his ambitions

STRI, Frog-hunting bats overcome noise by switching senses

Science Advances, Early use of indigo dye found in Peru

Earth Sky, Hubble sees a comet breaking up

La Estrella, Aumentan en 14% los embarazos adolescentes

Telemetro, Séptimo cumpleaños del Águila Harpía en el Parque Summit

EFE, Navales de América se preparan en Panamá

AFP, Indígenas rechazan al acuerdo sobre Barro Blanco

Mongabay, Panama begins “test flooding” over indigenous objections

Xinhua, Panamá pide apoyo para evitar flujos migratorios de Haití

El Tiempo, Coyotes colombianos señalados de asesinar a migrantes cubanos

BBC, Brazil’s ex-speaker expelled over Swiss bank accounts

AP, Colombian high court finds state responsible for satirist’s murder

DA Panama: Register to vote, order your ballot and vote blue from abroad

Washington Post, After Trump’s reversal birthers stay on and want to move on

Greenwald, Washington Post first paper to call for prosecution of its source

Gandásegui, “El uso más colectivo”

Piva & Mills, How to legitimize a coup

Baerga, Cómo se logró sacar a Puerto Rico de la lista de colonias de la ONU

Shiller, The coming anti-national revolution

Caribbean News Now!, November Ska & Rocksteady fest in Kingston

El Tiempo, Blades en Isla San Andrés

Video, Primer concurso de saus en El Chorrillo

Latin Post, Panama’s “Salsipuedes” is an Oscar entry

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.

Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.