Libros listos para reforestar y restaurar

Listos para reforestar y restaurar

nota y foto por STRI

El 17 de agosto de este año, se presentó la Guía de Crecimiento y Sobrevivencia Temprana de 64 Especies de Árboles Nativos de Panamá y el Neo-trópico en la Feria Internacional del Libro. Hoy, el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales invitó más de 100 practicantes de la reforestación en Panamá a su sede en Ancón para recibir copias gratuitas del libro.

En la presentación de hoy, además del co-autor, Jefferson Hall, también participaron Emilio Sempris, Vice Ministro del Ministerio del Ambiente de Panamá, el Dr. Matthew F. Larsen, Director del Instituto Smithsonian, y Jorge Ventocilla, ambientalista.

“Esta nueva guía de plantación es el resultado de años de investigación de bosques tropicales a través de Panamá y en el Proyecto de Agua Salud en la Cuenca del Canal,” comentó Matthew Larsen, director del Smithsonian en Panamá. “Estamos encantados de ofrecerla como una herramienta para personas que apenas han plantando algunos árboles en sus patios traseros, así como para los profesionales de la planificación de proyectos de restauración y reforestación a gran escala.”

Emelio Sempris, Vice Ministro del Ministerio del Ambiente, mencionó una nueva iniciativa de la USAID y el Departamento del Tesoro de los EEUU para apoyar la banca local en establecer formas de financiar iniciativas de recursos renovables en América Central. De la nueva Guía de Crecimiento, comentó: “Seria de gran utilidad no solo para nuestro ambiente pero también para las más de 50 organizaciones públicas y privadas que se están sumando a la Alianza por el Millón de Hectareas Reforestadas.”

El ambientalista Jorge Ventocilla, editor del libro en español comentó, “Es muy poco lo que se sabe sobre las especies nativas hasta ahora.” “Esta publicación es para hacer que los resultados de la investigación lleguen a un mayor público.” “He conversado con una serie de personas, algunos de ellos quienes trabajan directamente en la reforestación y he presentado el libro para que me den una opinión. Pregunté si habían visto un libro así anteriormente, y me contestaron que no, y pregunté si habian visto un libro en español así y dijeron que no.” “Definitivamente este libro transciende las fronteras nacionales. Este libro va a ser útil en Panamá y en todo el neo-trópico.”

Jefferson Hall, co-autor de la nueva Guía de Crecimiento y Sobrevivencia Temprana de 64 Especies de Árboles Nativos de Panamá y el Neo-trópico junto con Mark Ashton de la Universidad de Yale, felicitó especialmente a la diagramadora del libro, Blanca Martínez, por el arte de la portada, a la traductora, Ela Spalding, y a los editores Geetha Iyer y Jorge Ventocilla. Destacó el contenido, especialmente una serie de láminas sobre especies en particular con información específica sobre dónde crece, la mortalidad, y la productividad cuando crece bajo varias condiciones de clima y en varios suelos.

Con dos otras publicaciones anteriores, este libro conforma un completo juego de información científica basado en más de 30 años de investigación sobre cómo reforestar o restaurar áreas degradadas dentro del país con árboles nativos que tengan un valor económico, hasta más alto que la teca, el eucalipto y el pino caribeño, árboles escogidos en el pasado para este propósito.

Estos tres libros son:

Gratis en línea : Guía para la propagación de 120 especies de árboles nativos de Panamá y el neo-trópico. Publicado en el 2012. Por: Francisco Román, Rivieth de Liones, Adriana Sautú, José Diago y Jefferson S. Hall. https://repository.si.edu/handle/10088/20967 o http://www.stri.si.edu/sites/publications/PDFs/STRI-W_2013_guia_propagacion_120_sps.pdf

Gratis en línea : La gestión de las cuencas hidrográficas para asegurar los servicios ecosistémicos en las laderas del neotrópico. Publicado en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Publicado en el 2016. Editores: Jefferson S. Hall, Vanessa Kirn, Estrella Yanguas-Fernández https://publications.iadb.org/handle/11319/7233?locale-attribute=es&locale-attribute=en

Disponible hoy y en la librería del Instituto Smithsonian en Ancón (costo B./18): Guía de Crecimiento y Sobrevivencia Temprana de 64 Especies de Árboles Nativos de Panamá y el Neo-trópico. Publicado en el 2016. Por: Jefferson S. Hall, Mark Ashton

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.

Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.