The Panama News blog links, February 7, 2017

The Panama News blog links

a Panama-centric selection of other people’s work

una selección Panamá-céntrica de las obras de otras personas

Canal, Maritime & Transportation / Canal, Marítima & Transporte

WorkBoat, First post-Panamax tug-barge transit

En Mayúscula, Canal de Panamá establece récord de tonelaje mensual

Hellenic Shipping News, Work to begin on Nicaragua Canal in first quarter of 2017

Ship Technology, Indigenous leaders concerned about increased Arctic shipping

Hellenic Shipping News, Grim outlook for panamax container ships

Sports / Deportes

TVN, Yankees confirman invitación a Rubén Tejada en campamento primaveral

Sports Illustrated, Carew recovering from transplants

TVN, Julio Dely estará en el banquillo del Málaga

Mercury News, Quakes’ Cummings has sports hernia surgery

La Estrella, Grench se sube al podio con bronce

Economy / Economía

ANP, Ingresos del estado panameño cierran el 2016 en $7.389M

La Estrella, Aportes de empresas estatales y mixtas aumentan 3.2% en 2016

AFP, Odebrecht pulls out of bidding on fourth canal bridge

Forbes, Tech finds its voice on travel ban

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

STRI, Researchers list reasons not to lick a toad

Globe & Mail, Climate change drives yellow fever comeback in Brazil

CSMonitor.com, How cheap can SpaceX make space?

The Atlantic, Vines turn rainforests into diverse ant playgrounds

Duke Today, Female beauty isn’t just sex appeal

News / Noticias

AFP, Panama fears migrant inflow because of Trump travel ban

Migración, Permisos de residencia en enero de 2017 (PDF)

New York Daily News, Columbia University graduate found dead in Panama

Newsroom Panama, Bank embezzlement ninth case against Martinelli

TVN, Cómo se movieron los millones de Odebrecht

Procuradoría, Informe de gestion 2016 (PDF)

Colombia Plural, Católicos lamentan la participación de la Iglesia en la guerra

The New Yorker, Inside the trial of Dylann Roof

Opinion / Opiniones

Chomsky, How to deal with the Trump presidency (video)

Rostowski, Trump’s chaos theory of government

Kiriakou, Trump’s torture lady for the CIA

Peláez, De la globalización al nacionalismo

Boff, The God of Brazil is Moloch

Baer, Brexit implications for the Falklands / Malvinas dispute

Presman, Economía de mujeres

Sagel, ¿En qué quedó la concertación?

Blades, “¿Adónde está Rubén?”

Simpson, Acerca del proyecto de ley 245

Culture / Cultura

BBC, Music therapy in Uganda’s refugee camps (audio)

Video, The Journey

La Estrella, Ender y Blades nominados al Salón de la Fama de Compositores

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.

Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.