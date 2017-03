¿Wappin? Looking away in time and place after Carnival

Isabel Pantoja. Foto por Carlos Delgado.

¿Wappin? Looking out in time and place from The Crossroads of The World

The Supremes – My World Is Empty Without You

https://youtu.be/dObwPyAKyw8

Robert Johnson – Love in Vain

https://youtu.be/SnsBlY4rKwM

Bob Marley – Wait in Vain

https://youtu.be/8WQVb_nuKvs

Carly Simon – You’re So Vain

https://youtu.be/mQZmCJUSC6g

Zahara & Robbie Malinga – Bengirongo

https://youtu.be/egbYl7UlSWo

Youssou Ndour – Djiguene Gni

https://youtu.be/zZweEsGkmIo

Panteón Rococó & Denise Gutiérrez – La Dosis Perfecta

https://youtu.be/fZbusX0dt9o

Mon Laferte & Juanes – Amárrame

https://youtu.be/l_ZyDlTfndE

Romeo Santos – Vale La Pena El Placer

https://youtu.be/Eqd03Ms1ip4

Santana – Soul Sacrifice

https://youtu.be/7dTH32ClRwI

Babatunde Olatunji – Jin-Go-Lo-Ba

https://youtu.be/ZYhFyF8dvU4

Herbie Hancock – Chameleon

https://youtu.be/UbkqE4fpvdI

Rolling Stones – Paint It Black

https://youtu.be/O4irXQhgMqg

Sippie Wallace – Murder Gonna Be My Crime

https://youtu.be/6Xzyg5V4Ks8

Isabel Pantoja – Festival de Viña del Mar 2017

https://youtu.be/xri9wGWdtlQ

~ ~ ~

