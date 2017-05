Birds of Panama: the Cocoi Heron ~ Pájaros de Panamá: la Garza Cocoi

La Garza Cocoi ~ The Cocoi Heron

foto y nota por Kermit Nourse ~ photo and note by Kermit Nourse

Today’s bird from Panama is the Cocoi Heron, a species that can be found at the lakes, marshes and rivers throughout South America. Their average height is about 40 inches.

Pájaro de hoy de Panamá es la Garza Cocoi, una especie que puede encontrarse en los lagos, pantanos y ríos en América del Sur. Su altura media es de alrededor de 40 pulgadas.

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.

Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.