The Ruddy-breasted Seedeater / El Espiguero Pechirrrojizo

The birds of Panama / Los pájaros de Panamá

photo and note by Kermit Nourse

Today’s bird from Panama is the Ruddy Breasted Seedeater. There are many seedeaters from Panama but this one is my favorite. I have several photos of the seedeaters taken in the Las Lajas area of Chiriqui, eating grass seeds.

Hoy la ave de Panamá es el Espiguero Pechirrrojizo. Hay muchos espigueros desde Panamá, pero esta es mi favorita. Tengo varias fotos de la seedeaters tomadas en Las Lajas, área de Chiriquí, alimentándose de semillas de pasto.

~ ~ ~

