The Panama News blog links, July 16, 2017

Canal, Maritime & Transportation / Canal, Marítima & Transporte

Seatrade, Chinese-Belgian consortium wins Panama cruise terminal contract

The Spokesman-Review, COSCO to buy Orient Overseas for $6.3 billion

Hellenic Shipping News, The New Silk Road — a boost for international trade?

Newsweek, China’s Arctic empire

Sports / Deportes

Video, Panama vs USA 1-1 Gold Cup highlights

Video, Panama vs Nicaragua 2-1 Gold Cup highlights

Video, Panama vs Martinique 3-0 Gold Cup highlights

Los Angeles Times, Corrales defeats Castellanos on close decision

Economy / Economía

Q Costa Rica, Trump Ocean Club hotel sold

TVN, Panamá compartirá información con EEUU a partir de septiembre

ALAI, Informalidad versus ilegalidad

Griffiths, The Hamburg Summit

E&N, Trump suspende visa de emprendedores extranjeros

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

Video, Fossil records in Panama may model future climate change

STRI, Litter bugs may protect chocolate supply

Rincon Surfrider, The impact of seawalls on Rincon’s beaches

Sipse.com, El viaje de la Nasa hasta Plutón

Guesgen, Animal emotions stare us in the face

News / Noticias

Prensa Latina, Large fire destroys Colon Free Zone warehouses

La Estrella, Pide condena máxima para Holbert y Reese

Facebook thread, Gringos warn about calling Holbert & Reese white supremacists

Video, La llamada marcha “por la familia”

TVN, Magistrado pide que se discuta matrimonio igualitario en la CSJ

AFP, United States to destroy old chemical weapons left in Panama

La Estrella, ‘Efecto Yanibel’ atiza crisis entre cúpulas de partidos y diputados

Video, Embarcación de Sea Shepherd embestida por pescadores cerca de Coiba

Telemetro, Cancelan permiso de navegación a barco de Sea Shepherd

El Heraldo, Blades dice adios a la salsa para volver a la política

TVN, Violó a una niña de 10 años y lo favorecen con trabajo comunitario

The Guardian, Leopoldo López moved to house arrest

BBC, Santos grants amnesty to FARC members

The Guardian, Lula launches fiery defense after corruption conviction

El Debate, Trump impide la entrada de artistas latinos a EEUU

Mother Jones, Three lawyers are quietly purging voter rolls across the USA

McClatchy, Progressives gain in US local governments

APKA, Demystifying international extradition

The Washington Post, Killers go free in 9 of 10 journalist slayings

NDTV, Font used by Pakistan PM Nawaz Sharif’s daughter nails her

Seib, Why some Arab countries want to shutter Al Jazeera

The Guardian, Victory declared over Isis in Mosul – in pictures

Opinion / Opiniones

Uras, The South China Sea conflict is heating up

La Civiltà Cattolica, Evangelical fundamentalism and Catholic integralism

Brin, It’s all about fragile personality and dangerous psychology

Rosenson, The Trumps’ conflict of interest issues

Alternet / 10 experts, OMG — the Democratic Party is such a mess!

Bowen, Impeaching Trump? Lessons from Latin America

Birkett & Fontecilla, Odebrecht Pandora’s box opened

Sagel, La desfachatez del anonimato

Stanziola, La marcha pro familia: Cambio de piel

Culture / Cultura

La Estrella, Los nietos del jazz

The Nation, The Arabs of Latin America

Cultura Inquieta, Hábitos de higiene de los aztecas

