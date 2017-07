The Panama News blog links, July 27, 2017

The Panama News blog links

Canal, Maritime & Transportation / Canal, Marítima & Transporte

Splash 24/7, Panama Canal claws back Asia – US east coast calls

Reuters, European banks struggle to solve toxic shipping debt problem

The Street, Trump just commissioned a new $12.9 billion warship

Sports / Deportes

La Estrella, Panamá sufre una dolorosa eliminación

Narratively, Al Brown: the boxer who lost his title because he was gay

Economy / Economía

The National Law Review, Panama’s paid paternity leave law takes effect

La Estrella, Los préstamos bancarios caen un 8.3% durante el cuatrimestre

Daily Coffee News, Coffee sets $601 per pound record at Best of Panama auction

Gestión, Latinoamérica: Fusiones y adquisiciones aumentan 86.3%

El País, Uruguay: 15 años de crecimiento ininterrumpido

Iceland Review, Half a billion recovered due to Panama Papers

New Republic, Trump’s Russian laundromat

BBC, IMF downgrades UK and US growth forecasts

Chellaney, China’s weaponization of trade

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

TVN, Censos revelan que la mayoría de los panameños están enfermos

BBC, Study says lifestyle changes can reduce dementia risk

Mongabay, Tuna catch monitoring enters the electronic age

EFE, Científicos descubren un método para mejorar el cultivo de corvina

PR, Lockheed-Martin recycles cargo container into deep space habitat

NBC, Saving a spaceman from drowning

The Intercept, The Poison Papers

Human Rights Watch, Surgery on intersex children in the USA

Mongabay, Best techniques for road-kill mitigation

News / Noticias

Telemetro, MP no revelará imputados en caso Odebrecht

AFP, Crece en Panamá número de imputados por escándalo Odebrecht

La Estrella, Investigaciones de casos de corrupción sin resultados

Miami Herald, Two Samaritans in Panama help Cuban migrants

Telemetro, Magistrado Díaz pide discusión sobre matrimonio igualitario

La Estrella, Primarias de los partidos quedarán en el pasado político

Newsroom Panama, More delays for US bound travelers

Telemetro, Migración actualiza cifra — hay 79 mil 990 venezolanos en Panamá

BBC, Venezuela referendum: Big show of support for opposition

The Intercept, Carmen Aristegui slams Mexican government spying on her son

The Guardian, US anti-abortion group sends cash to support El Salvador’s ban

Pittsburgh Post-Gazette, White House releases voters’ personal information

Slate, Coloradans cancel voter registrations over fraud commission fears



Opinion / Opiniones

Greenwald, Democrats and Bush-era neocons

Thrasher, The Democrats’ performance as an opposition party? Pathetic

Azzarkani, Don’t let corporations pick what websites you visit

Taibbi, What does “Russiagate” look like to Russians?

Pierce, Trump: it was always about the money

Ma, A life lived in truth

Fernandes, What’s left of the Bolivarian Revolution?

Burdge & Schroeder, State monopolization of information In Cuba

Martínez, El rumbo de Panamá

Sáez, Discurso político se ha reducido a clientelismo

Blades, Repuesta a las glosas de La Estrella

López, Reconstruir lo que quieren desconstruir

Stanziola, La marcha pro familia: cambio de piel — dos papás y un hijo

Sagel, Y mientras tanto…

Culture / Cultura

Borowitz, Mitch McConnell hospitalized with low white-vote count

Video, Ricky Mentirelli recibe la visita de Mayín

Reuters, Malaysia bans “Despacito” on state broadcaster for offensive lyrics

Telemetro, Erika Ender rechaza uso de “Despacito” por gobierno de Venezuela

