Hadashi no Gen / The Barefoot Gen / Gen Pies Descalzos

an autobiographical anime classic by Keiji Nakazawa

un anime autobiográfico creado e ilustrado por Keiji Nakazawa

Today, August 6, is a day to remember in world history. On August 6, 1945, the first atomic bomb to be used against human targets was dropped on Hirohsima, Japan. Debates linger about how necessary or unnecessary, how justified or how criminal it might have been. The world has moved on. But this past week the United Nations Security Council unanimously approved stronger sanctions against North Korea for its nuclear weapons and ballistic missiles tests and accompanying threats. You can read propaganda of both sides, and some other perspectives as well, about the personality of North Korean strongman Kim Jong Un and the nature of his regime. But to begin to fully understand the controversy, you need to know that some of Kim’s missiles have been fired over Japanese territory, and that for historical reasons Japan has a particular set of attitudes about nuclear weapons. How better to understand the genesis of this attitude than through the art and also eyewitness account of Keiji Nakazawa, who as a boy survived the bombing of Hiroshima?



Hoy, 6 de agosto, es un día para recordar en la historia del mundo. El 6 de agosto de 1945, la primera bomba atómica que se utilizó contra objetivos humanos fue detonada sobre Hirohsima, Japón. Los debates continuan sobre lo necesario o innecesario, lo justificado o lo criminal que pudo haber sido. El mundo ha seguido adelante. Pero la semana pasada el Consejo de Seguridad de las Organización de Naciones Unidas aprobó por unanimidad sanciones más fuertes contra Corea del Norte por sus pruebas de armas nucleares y de misiles balísticos, y las amenazas acompañantes. Puede leer la propaganda de ambos lados, y algunas otras perspectivas también, sobre la personalidad del dictador Kim Jong Un y la naturaleza de su régimen. Pero para comenzar a entender completamente la controversia, es necesario saber que algunos de los misiles de Kim han sido disparados sobre territorio japonés y que por razones históricas Japón tiene un conjunto particular de actitudes sobre las armas nucleares. ¿Cómo comprender mejor la génesis de esta actitud que a través del arte y también la cuenta de testigo presencial de Keiji Nakazawa, que como un niño sobrevivió al bombardeo de Hiroshima?



The Barefoot Gen, dubbed into English.



Hadashi no Gen / Gen Pies Descalzos, japonés con subtítulos en español.

