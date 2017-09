Birds of Panama / Aves de Panamá: Euphonia luteicapilla

The Yellow Crowned Euphonia / La Euphonia Coroniamarilla

photo by Kermit Nourse

This is one of the more common birds ranging from Panama up to Nicaragua, a denizen of lowland dry and wet forests and a reasonable bet to thrive despite climate change because it also does well in disrupted forests. It’s not migratory. It is a true finch, a member of the Fringillidae family, and has a stout bill for eating seeds.

~~~

Esta es una de las aves más comunes que vive desde Panamá hasta Nicaragua, un morador de bosques secos y húmedos de tierras bajas y una apuesta razonable para prosperar a pesar del cambio climático porque también lo hace bien en los bosques interrumpidos. No es migratorio. Es un pinzón verdadero, un miembro de la familia de Fringillidae, y tiene un pico robusto para comer las semillas.

~ ~ ~

