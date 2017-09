¿Wappin? ¿Hispano? ¿Que es eso? / Hispanic? What’s that?

¿Hispano? ¿Que es eso? / Hispanic? What’s that?

Today many in the USA begin to celebrate “Hispanic Heritage Month.” That is, however, a very large and diverse category, whether talking about electoral constituencies in the USA or the vastness of the Spanish-speaking world, which includes an awful lot of people for whom Spanish is a second language. And then the music….

Elijah Emanuel – Yo No Soy Ilegal

https://youtu.be/M9SyYz3yzZw

Shakira y Carlos Vives – La Gota Fría

https://youtu.be/MWlhkUlY0Cg

León Larregui – Locos

https://youtu.be/SXcFYnHSG08

Bebo y Chucho Valdes – Lágrimas Negras

https://youtu.be/A4UJ8a-BWQk

Edmar Castañeda – Jesús de Nazaret

https://youtu.be/ux9sxiYHZhk

Romeo Santos – Imitadora

https://youtu.be/FAq4OIRDo68

El cant de Els Segadors en la Diada del Sí

https://youtu.be/A8HSdPdV8dE

Lila Downs – Yunu Yucu Ninu

https://youtu.be/c5Q-Fgb-TY8

Grupo Tuira – L’u d’Aielo

https://youtu.be/pyEU23IgikI

Cultura Profética – Somos Muchos

https://youtu.be/QJcJeeCvtas

Zahara – Con Las Ganas

https://youtu.be/yTwzhCKMA7k

Carlos Santana – Samba Pa Ti

https://youtu.be/7vr-rSPuO0w

Julieta Venegas – Andar Conmigo

https://youtu.be/DNFeB_6WeIo

Mon Laferte y Bunbury – Mi buen amor

https://youtu.be/13m9v78uNJk

Javiera Mena – Full performance on KEXP

https://youtu.be/Laq5DdZVbu0

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.

Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.