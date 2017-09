¿Wappin? Mezcla Unida / United Mix

Conjuntos / Together



Mezcla bilingüe y de generaciones ~ Bilingual and inter-generational mix

David Bowie – Heroes

https://youtu.be/C2vYFjVj1Jw

Diana Fuentes & Gente de Zona – La Vida Me Cambió

https://youtu.be/WnAGCbKSDFA

Luis Fonsi – No Me Doy Por Vencido

https://youtu.be/8hRGBcr_gJc

Jefferson Airplane – When The Earth Moves Again

https://youtu.be/KnnXKsZbTUo

Corrida de AMLO

https://youtu.be/W_zThG8YKhc

Nicky Jam – Hasta El Amanecer

https://youtu.be/dAKuI7l2j3A

Marvin Gaye – What’s going on

https://youtu.be/D5UP_fViUyA

Haydée y Pablo Milanés – Para vivir

https://youtu.be/icVs9bjxEvo

Martha and the Vandellas – Nowhere to Run

https://youtu.be/RQRIOKvR2WM

Prince Royce – La Carretera

https://youtu.be/aIJUAE2Bkso

Ulices Chaidez y sus Plebes – Andamos en el Ruedo

https://youtu.be/HsIANM1WGXA

Johnny Cash – What is Truth

https://youtu.be/S0KQWTBljjg

Shakira & Maluma – Chantaje

https://youtu.be/6Mgqbai3fKo

Tom Petty And The Heartbreakers – I Won’t Back Down

https://youtu.be/nvlTJrNJ5lA

León Larregui – Mar

https://youtu.be/bZG2qxPaS-A

Rómulo Castro – La Rosa de los Vientos

https://youtu.be/QUoV65mVgss

Stevie Wonder – A Wonder Summer’s Night (full concert)

https://youtu.be/9dB9ZyXtXlQ

~ ~ ~

