Kermit Nourse: Birds of Panama / Aves de Panamá

Birds of Panama: Chestnut Headed Oropendola

Aves de Panamá: Oropéndola Cabecicastaña

by/por Kermit Nourse

The Chestnut Headed Oropendola is one of Panama’s most curious creatures. Their nests look like bags which hang from the tree limbs. He enters the nest head first and somehow turns around again to come out head first. The sound he makes sounds like a bubbly cough. This was a blind shot in a low light situation. He flew over my head and into the palm tree and I couldn’t see him anymore so o just pointed the lens at the noise in the tree.

La Oropéndola Cabecicastaña es una de las criaturas más curiosas de Panamá. Sus nidos parecen bolsas que cuelgan de las ramas de los árboles. Él entra primero al nido y de alguna manera se da vuelta nuevamente para salir de cabeza. El sonido que hace suena como una tos burbujeante. Este fue un tiro a ciegas en una situación de poca luz. Voló sobre mi cabeza y dentro de la palmera y no pude verlo más, así que solo apunté con la lente al ruido en el árbol.

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.

Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.