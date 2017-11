¿Wappin? Free form to heal the wounds of an invented holiday

Soothing sounds for after pointless wars

Sonidos calmantes para después de guerras sin sentido

Carl Douglas – Kung Fu Fighting

https://youtu.be/jhUkGIsKvn0

(Dedicated to the many brave freedom fighters who did battle for commercial civilization itself in exotic, far-away war zones such as shopping malls in Missouri and Alabama.)

Romeo Santos, Daddy Yankee & Nicky Jam – Bella y Sensual

https://youtu.be/RSRzIrOqaN4

Joss Stone – Karma

https://youtu.be/x4q87Kcr5Ds

Kafu Banton, with Joshue Ashby & C3 Project – Vivo en el Ghetto

https://youtu.be/eBmU57YiQMU

Youssou Ndour – Doley

https://youtu.be/4QB4e3DeckY

Imagine Dragons – Demons

https://youtu.be/mWRsgZuwf_8

Roger Waters – The Last Refugee

https://youtu.be/_XdLNqWYgGI

Cyndi Lauper – Time After Time

https://youtu.be/VdQY7BusJNU

Los Jaivas – Todos Juntos

https://youtu.be/zWKqatBLX58

Miles Davis – Burn

https://youtu.be/h4X3rAg6lhY

Prince Royce & Shakira – Deja Vu

https://youtu.be/XEvKn-QgAY0

Haydeé Milanés & Omara Portuondo – Yolanda

https://youtu.be/HVGSdwmcmTc

Alicia Keys & John Legend – Let It Be

https://youtu.be/-b3vWzPo5bQ

Banks – Underdog

https://youtu.be/xQ4oE_tL7IA

Prince – Jazz Funk Sessions 1977, instrumental

https://youtu.be/9aMyC5bm1uA

~ ~ ~

