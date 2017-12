Kermit’s birds / Los pájaros de Kermit

Aves de Panamá / Birds of Panama

El Martín Pescador Grande / The Ringed Kingfisher

foto y nota por Kermit Nourse / photo and note by Kermit Nourse

This is Panama’s Ringed Kingfisher, the largest of all of the kingfishers, reaching a length of 15.5 to 17 inches. They are water birds found along lakes and rivers whose main diet is mostly fish. They do no not spearfish with their sharp beaks, but rather use them for burrowing holes in which they live. I had over a year of failed attempts at trying to photograph this spectacular bird.

Esto es el Martín Pescador Grande, el más grande de todos los martines pescadores en Panamá, que alcanza una longitud de 15.5 a 17 pulgadas. Son aves acuáticas encontradas a lo largo de lagos y ríos cuya dieta principal es generalmente el pescado. No hacen no el pescado de la lanza con sus picos agudos, pero mejor dicho los usan para cavar agujeros en los cuales viven. Tenía más de un año de tentativas fracasadas en la tentativa de fotografiar esta ave espectacular.



~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.

Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.