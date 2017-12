¿Wappin? ‘Twas the playlist before the Christmas one, and it’s classical

¿Wappin? Classical music before the Christmas show

¿Wappin? Música clásica antes del espectáculo de Navidad

On Christmas, sometimes Christmas Eve, The Panama News always features a mostly classical Christmas-oriented selection. It’s not quite Christmas, but it’s never too early to get into the great symphonies.

En Navidad, a veces en Nochebuena, The Panama News siempre presenta una selección principalmente clásica orientada a la Navidad. No es Navidad, pero nunca es demasiado temprano para entrar en las grandes sinfonías.

Shostakovich – Symphony No. 8 (1943)

https://youtu.be/JYpqi5QP9ng

Sibelius – Symphony No. 5

https://youtu.be/dACRUFfmMeo

Mahler — Symphony No. 2

https://youtu.be/sHsFIv8VA7w

~ ~ ~

