The Panama News blog links, January 5, 2018

The Panama News blog links

a Panama-centric selection of other people’s work

una selección Panamá-céntrica de las obras de otras personas

Canal, Maritime & Transportation / Canal, Marítima & Transporte

Newsweek, North Korea sanctions-violating oil tanker bears Panama flag

Seatrade, Panama cancels registry of two ships for North Korean trading

La Estrella, Aerolíneas canadienses ampliaron sus vuelos a Río Hato

Mexico News Daily, Governor: new Oaxaca railway competition for Panama Canal

Splash 24/7, BIMCO: Environmental regs to dominate 2018 shipping story

Xinhua, Freight train links Chinese inland seaport to Germany

Sports / Deportes

Telemetro: Rusia 2018, el gran desafío de la selección de Panamá

Economy / Economía

La Estrella, Panamá y EEUU firman pacto de cumplimiento fiscal

La Prensa: Salerno evita prisión, pagando $300 mil para un engaño de $20 milliones

Prensa Latina, United States blocks Argentine biodiesel exports

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

TeleSur, Ecuador – Costa Ria marine life protection swimway proposed

BBC, Alaskan infant’s DNA tells story of ‘first Americans’

GQ, ¿El chocolate dejará de existir?

Mongabay, ‘New’ giant octopus discovered in the Pacific

BBC, Coral reefs headed for knockout punch

The Conversation, How to kill fruit flies

News / Noticias

Newsroom Panama, Robbery not motive in murder of American

Reuters, Panama extradites former Mexican governor

La Estrella, Ratificaciones serán en medio de elección interna del CD

TVN, Frente leal a Ricardo Martinelli se reúne en Coclé y arremeten contra Roux

Xinhua, Panama’s president emphasizes new ties with China

Telemetro, Investigan causas del incendio de dos galeras en France Field

Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Golpe anunciado y tolerado

The Guardian, Fujimori pardon reopens wounds

EFE, El indulto fortalece a Kenji Fujimori frente a su hermana Keiko

Caribbean News Now, Barbuda may lose thirty percent of its population

The Guardian: UVF claimed MI5 urged it to kill former Irish PM, state papers reveal

Haaretz, What Israeli intelligence really thinks about the Iran protests

VOA, EEUU apoya protestas en Irán que desafían al gobierno

BBC, US prosecutors say Romanians hacked Washington DC police cameras

Risen, My life as a New York Times reporter in the shadow of the War on Terror

The Intercept: Facebook deletes accounts at direction of US, Israeli governments

DW, US President Donald Trump fires entire council advising on HIV/AIDS

The New York Times: Led by the Mercers, Bannon’s allies abandon him

The Washington Post, ICE got lists of Motel 6 guests with “Latino-sounding” names

The Hill, Trump’s ICE man: sanctuary city leaders should be charged with crimes

Miami Herald, Foreign governments give Trump businesses benefits

Wall Street Journal, Mercer asked data firm about organizing hacked emails

Opinion / Opiniones

Khapeva, Putin’s medieval dreams

West, Neoliberalism has failed us

Wright, The misogynist within

Fentanes, El mensaje de EEUU a Latinoamérica

Smith, Eleven years of Evo Morales in Bolivia

Mendoza, Es hora de recuperar la democracia

Margolis, Latin America is having its own #MeToo moment

Blades, Apuntes desde la Esquina

Davis, Aquí ni Panamá es primero ni jamás le ha tocado al pueblo

Gandásegui, ¡Los mártires de la gesta de enero de 1964 viven!

Sogandares, El mito de las inundaciones de los mil años

Sagel, La imposibilidad de esperar

Culture / Cultura

Jamaica Observer, Eating down south: the Panama experience

TVN, El sabor de la comida colonense para año nuevo

