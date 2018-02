¿Wappin? Selections by an old buzzard who also listens to new stuff

Old favorites and a few new things

Little Steven & The Disciples Of Soul – Out Of The Darkness

https://youtu.be/VJ2bf3-sG7A

Pussy Riot – Police State

https://youtu.be/oaZl12Z5P7g

The Rolling Stones – Citadel

https://youtu.be/n1UHOC16VCk

Mon Laferte – Antes De Ti

https://youtu.be/fRJ3kh9cnQo

Imagine Dragons – Whatever It Takes

https://youtu.be/gOsM-DYAEhY

Exene Cervenka – Leave Heaven Alone

https://youtu.be/0Ql9afIgxpI

Bob Dylan – Knockin’ On Heaven’s Door

https://youtu.be/cJpB_AEZf6U

Beatles – A Day in the Life

https://youtu.be/usNsCeOV4GM

Kafu Banton – Vamos pa la playa

https://youtu.be/JQ0bKNPpu2Y

Peter Tosh – Legalize It

https://youtu.be/ABc8ciT5QLs

Café Tacvba – FUTURO

https://youtu.be/bRiJtAYMkv4

Frank Zappa – What’s The Ugliest Part Of Your Body?

https://youtu.be/N1rwkgCAVsc

Joss Stone – People Get Ready

https://youtu.be/msC8HkU3dpI

Zahara – Rise Again

https://youtu.be/5EQcKEMt6FM

Chambers Brothers – Time Has Come Today

https://youtu.be/_zfgoJzOCgg

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.