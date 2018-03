Cambio climático: nueva zona oceánica

La nueva zona incluye peces de arrecife –incluidas numerosas especies nuevas– que viven bien por debajo de los arrecifes de coral poco profundo

Investigadores del Smithsonian nombran

una nueva zona oceánica: el rarofótico

por STRI

Con base en la fauna única de peces observada, desde un sumergible tripulado en un sistema de arrecifes del sur de Curazao, los exploradores del Smithsonian definieron una nueva zona de vida oceánica, el rarofótico, entre 130 y 309 metros (alrededor de 400 a 1,000 pies) debajo de la superficie. El rarofótico ocurre justo debajo de una zona de arrecife previamente definida, la mesofótica, que se extiende desde aproximadamente 40 hasta una profundidad de hasta 150 metros (aproximadamente 120-450 pies). El papel de esta nueva zona como refugio para los peces de arrecifes menos profundos, que buscan alivio del calentamiento de las aguas superficiales o el deterioro de los arrecifes de coral, aún no está claro.

La motivación inicial para estudiar los ecosistemas de arrecifes profundos fue la disminución de la salud de los arrecifes poco profundos. Muchos investigadores se preguntan si las áreas más profundas de los arrecifes, a veces conocidas como la “zona del crepúsculo de los arrecifes de coral”, podrían actuar como refugios para los organismos de aguas poco profundas. A medida que los investigadores del Smithsonian intentaron responder a esta pregunta, se hizo claro para ellos que los científicos solo han arañado la superficie cuando se trata de comprender la biodiversidad de los peces de arrecife.

“Se estima que el 95 por ciento del espacio habitable de nuestro planeta está en el océano”, comentó Carole Baldwin, curadora de peces en el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, autora principal del estudio y directora del Proyecto de observación del arrecife profundo del Smithsonian. DROP, por sus siglas en inglés). “Sin embargo, sólo se ha explorado una fracción de ese espacio. Eso es comprensible para áreas que están a miles de millas de la costa y a millas de profundidad. Pero los arrecifes profundos tropicales están justo debajo de los arrecifes poco profundos, muy estudiados, son esencialmente nuestros propios patios traseros. Y los arrecifes profundos tropicales no son paisajes estériles en el lecho oceánico profundo: son ecosistemas muy diversos que merecen un mayor estudio. Esperamos que al nombrar como rarofótico a la zona de los arrecifes profundos, llamemos la atención sobre la necesidad de continuar explorándolos”.

Los autores definieron el rarofótico en base a observaciones en profundidad de unos 4,500 peces que representan 71 especies durante aproximadamente 80 inmersiones sumergibles a profundidades de hasta 309 metros. La mayoría de los peces en la zona del rarofótico no solo se parecen a los peces de arrecifes poco profundos (fotos), sino que están relacionados con ellos en lugar de los verdaderos peces de las profundidades oceánicas, que pertenecen a ramas bastante diferentes del árbol evolutivo. Esta investigación demostró que los conjuntos de los tipos de peces de arrecife que habitan en aguas poco profundas, de hecho, tienen el doble del rango de profundidad que anteriormente se pensaba.

Desde el 2011, cuando inició DROP, más de 40 investigadores, la mayoría del Museo Nacional de Historia Natural y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), han estudiado intensamente peces e invertebrados de arrecifes profundos frente a Curazao. Nombraron seis nuevos géneros y cerca de 30 nuevas especies mientras exploraban un área de arrecife de 0.2 kilómetros cuadrados (0.08 millas cuadradas), mucha de la cual es demasiado profunda para que penetre suficiente luz como para sostener a los simbiontes de algas de los que dependen los corales.

“Aproximadamente uno de cada cinco peces que encontramos en el rarofótico del Caribe es una especie nueva”, comentó D. Ross Robertson, biólogo marino de STRI y coautor del estudio. “Hasta ahora, mi favorito es Haptoclinus dropi” (ver foto). Fue nombrado por Baldwin y Robertson en el 2013 para el proyecto de investigación DROP del Smithsonian. Muchas más especies nuevas ya descubiertas por los investigadores de DROP esperan una descripción.

Mientras que los buzos pueden trabajar hasta unos 40 metros (120 pies), el mini submarino Curasub se sumerge a 309 metros (unos 1,000 pies), donde puede permanecer sumergido durante hasta ocho horas a presión atmosférica normal, lo que permite a los pasajeros pisar tierra firme sin complicaciones después de una inmersión. Esta tecnología ha ampliado significativamente la capacidad de los científicos para explorar los arrecifes profundos.

Con base en su investigación sobre peces de arrecife, los investigadores del Smithsonian y el coautor Luke Tornabene (profesor asistente de la Universidad de Washington y ex becario posdoctoral del Smithsonian) presentan una nueva clasificación de zonas faunísticas de arrecifes de coral:

Altifótico (luz alta): el nuevo nombre para los 0-40 metros (0-120 pies), sin identificar, la zona bien iluminada donde abundan los corales de arrecife, que se extiende tan profundo como los buzos convencionales normalmente van.

Mesofótico (luz media): de 40 a 150 metros (120-450 pies) de profundidad, la profundidad máxima a la que los corales constructores de arrecifes tropicales y sus simbiontes de algas pueden sobrevivir.

Rarofótico (luz escasa): zona de fauna recién descubierta de 130 a 300 metros (400 a 1 000 pies), debajo de la zona coralina que forma arrecifes, y tan profunda como el Curasub puede ir.

Afótico profundo (efectivamente sin luz): Por debajo de 300 metros (por debajo de 1,000 pies)

“Los ecosistemas de arrecifes justo debajo del mesofótico están globalmente infra-explorados, y la visión convencional basada en los pocos estudios que los mencionan, es que los ecosistemas mesofóticos pasan directamente a los de las profundidades del mar”, comentó Baldwin. “Nuestro estudio revela una zona previamente no reconocida que comprende arrecifes frente a los peces de aguas profundas que une ecosistemas mesofóticos y de aguas profundas”.

La investigación fue apoyada por el Smithsonian's Consortium for Understanding and Sustaining a Biodiverse Planet, Competitive Grants for the Promotion of Science, el Museo Nacional de Programas de Investigación de Historia Natural, Herbert R. y Evelyn Axelrod Endowment Fund para ictiología sistemática y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Comité de Investigación y Exploración de la National Geographic Society (Grant # 9102-12) y la Fundación Prince Albert II de Monaco (Grant # 1801).







El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, en ciudad de Panamá, Panamá, es una unidad de la Institución Smithsonian. El Instituto promueve la comprensión de la naturaleza tropical y su importancia para el bienestar de la humanidad, capacita estudiantes para llevar a cabo investigaciones en los trópicos, y fomenta la conservación mediante la concienciación pública sobre la belleza e importancia de los ecosistemas tropicales. Sitio web: www.stri.si.edu.

