WC+ — photos set into watercolors by Kermit Nourse

multimedia graphics and note copyright Kermit Nourse

WC+ is my latest project that involves a hand painted watercolor inset on one of my own photos. I don’t think I will ever dominate watercolor but this is my attempt to record Panamanian life in a colorful way.

Also, I wish to give thanks to my colleague Manuel Montilla for his support and inspiration to do watercolor in the first place. I would also like to thank Solon Javier from Gama Print in Panama for doing such a good job printing these photos on watercolor paper. Please send me your comments, good or bad so that I can decide what to do next with watercolor, a medium that can drive any artist crazy.

~ ~

WC+ es mi último proyecto que implica una acuarela pintada a mano en una de mis propias fotos. Creo que nunca voy a dominar la acuarela, pero este es mi intento de grabar la vida panameña de una manera colorida.

Además, deseo dar las gracias a mi colega Manuel Montilla por su apoyo e inspiración para hacer acuarela en primer lugar. También me gustaría agradecer a Solon Javier de Gama Print en Panamá por hacer un trabajo tan bueno imprimiendo estas fotos en papel de acuarela. Por favor, envíenme sus comentarios, buenos o malos para que yo pueda decidir que hacer a continuación con la acuarela, una técnica que puede volver a cualquier artista loco.

~ ~ ~

