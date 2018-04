The Ringed Kingfisher / El Martín Pescador Grande

photo by / foto por Kermit Nourse

Panama has lots of water birds, but this one, the Ringed Kingfisher, is my favorite. At 15.5 inches in length he is the largest of all the kingfishers.

Panamá tiene un montón de aves acuáticas, pero este, el Martin Pescador Grande es mi favorito. A 15.5 pulgadas de largo es el más grande de todos.

~ ~ ~

