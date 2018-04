La larga ruta del tiburón ballena

Tiburón ballena registra la migración

trans-pacífica más larga de la historia

por STRI

Poco se sabe sobre los peces más grandes del mundo, apacibles gigantes que alcanzan los 12 metros (40 pies) de longitud. Investigadores del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) y colegas rastrearon a una hembra de tiburón ballena desde el Pacífico Oriental hasta el oeste del Indo-Pacífico: 20,142 km (más de 12,000 millas) la ruta más larga de migración de un tiburón ballena jamás registrada.

El científico de STRI, Héctor M. Guzmán, etiquetó a una hembra de tiburón ballena (Rhincodon typus) cerca de la Isla Coiba en Panamá, la isla más grande frente a las costas de América Central, Parque Nacional, Patrimonio de la Humanidad y área marina protegida. Su equipo nombró al tiburón Anne en honor a la conservacionista Anne McEnany, presidenta y directora general del International Community Foundation (ICF). El proyecto de varios años también etiquetó a 45 tiburones adicionales en Panamá con el patrocinio del Fondo Candeo de Christy Walton en el International Community Foundation, junto con STRI y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá (SENACYT).

Guzmán estimó la posición de Anne basándose en las señales de una etiqueta de Posición y Temperatura Inteligente (SPOT) atada al tiburón, recibida por el Satélite de Investigación Avanzada y Observación Global (ARGOS). La etiqueta sólo se comunica con el satélite cuando el tiburón nada cerca de la superficie. Anne permaneció en aguas panameñas durante 116 días, luego nadó hacia la Isla Clipperton (Francia), cerca de la Isla del Coco (Costa Rica) en su ruta hacia la Isla Darwin en Galápagos (Ecuador), un sitio conocido por atraer grupos de tiburones. 266 días después de que la etiquetaron, la señal desapareció, lo que indica que Anne estaba a gran profundidad para ser rastreada. Después de 235 días de silencio, las transmisiones iniciaron nuevamente, al sur de Hawái. Después de una estadía de 9 días, continuó por las Islas Marshall hasta que llegó a la Fosa de las Marianas, un cañón en el fondo del océano cerca de Guam en el Pacífico Occidental donde el director James Cameron localizó el punto más profundo de la superficie de la Tierra a casi 11,000 metros (36,000 pies) debajo del nivel del mar.

Los tiburones ballena se sumergen a más de 1900 metros (6000 pies). Pero no se sabe qué estaba haciendo el animal en esta área. “Tenemos muy poca información sobre por qué migran”, comentó Guzmán, “¿Están buscando comida, buscando oportunidades de reproducción o impulsados por algo más?”

“A pesar de ser el pez más grande del mundo, me sorprende lo poco que sabemos sobre esta especie”, comentó Scott Eckert, coautor y profesor de biología en Principia College. “Cuando empecé a trabajar en ellos, se debatió su taxonomía, y aún no estaba claro cómo se reproducían”.

Se encuentran en aguas cálidas, tropicales y subtropicales, se cree que alrededor de una cuarta parte de los tiburones ballena viven principalmente en el Atlántico, mientras que aproximadamente tres cuartas partes viven en el Indo-Pacífico. Los turistas se sienten atraídos a los sitios donde se reúnen 500 o más tiburones ballena: en Omán, Australia, Galápagos, México, Mozambique, Seychelles. También se han reportado grandes grupos desde Taiwán, el sur de China y la costa de Gujarat en India.

Los estudios genéticos muestran que los tiburones ballena en todo el mundo están estrechamente relacionados, lo que indica que deben viajar largas distancias para aparearse. Se han rastreado tiburones ballena en distancias más cortas a lo largo de rutas similares, pero este informe es la migración más larga registrada hasta la fecha y la primera evidencia de una posible ruta transpacífica. Como Anne, otros tiburones ballena parecen seguir la Corriente Ecuatorial del Norte durante la mayor parte de la distancia. Las hembras grandes pueden nadar un promedio de 67 kilómetros (aproximadamente 40 millas) por día.

El tiburón ballena es uno de los tres tiburones que se alimentan por filtración y se alimenta de plancton, huevos de peces, krill, larvas de cangrejo, pequeños peces y calamar (además de plástico, que no pueden digerir). Como tales, no se consideran particularmente peligrosos y las compañías de turismo que ofrecen la oportunidad de nadar muy cerca de estos tiburones son comunes cerca de las áreas donde se reúnen en grandes cantidades. Pero su tamaño también atrae a los barcos pesqueros. Son buscados por sus aletas y carne, por sus dientes (utilizados en artesanías y vendidos a los turistas) y por el cartílago y el aceite con supuestos valores medicinales. Los tiburones ballena juveniles a menudo terminan como captura incidental junto con el atún y otras pesquerías.

Los tiburones ballena fueron clasificados como especies en peligro de extinción en el 2016. Durante los últimos 75 años, se estima que casi la mitad de los tiburones ballena del mundo han desaparecido. En muchas partes del mundo, los tiburones ballena tienen protección legal, pero las regulaciones a menudo no se imponen. Los datos de Guzmán se usaron para diseñar y redactar políticas locales y regionales para la protección de la especie. La pesca, captura y venta de tiburones ballena está prohibida en Panamá mediante el Decreto Ejecutivo No. 9, firmado en el 2009 y en el 2014, la Autoridad de Ambiente de Panamá aprobó una resolución adicional que regula el avistamiento de tiburón ballena en el Parque Nacional Coiba y la reserva marina Isla Canales de Afuera. La resolución incluye un Manual de observación de tiburones ballena, pero desafortunadamente las actividades turísticas no están bien organizadas y las autoridades no están presentes para hacer cumplir las regulaciones.

“Los tiburones ballena en Coiba ya han cambiado su comportamiento para evitar la superficie y a los turistas”, comentó Guzmán. “Estos estudios son fundamentales a medida que diseñamos las políticas internacionales para proteger especies transfronterizas como los tiburones ballena y otras especies marinas altamente migratorias”.

~ ~ ~

