Los Aves de Kermit / Kermit’s Birds

Rufous Collared Sparrow / Gorrión Ruficollarejo

photo by Kermit Nourse

These songbirds are found in highland pockets from southern Mexico to Tierra del Fuego. In Panama there are mostly a western highlands bird, but you find some in Veraguas and on Cerro Campana and Cerro Chame in Panama Oeste.

Estos pájaros cantores se encuentran en nichos de las tierras altas desde el sur de México hasta Tierra del Fuego. En Panamá hay principalmente en las tierras altas del oeste, pero se encuentran algunas en Veraguas y en Cerro Campana y Cerro Chame en Panamá Oeste.

