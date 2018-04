The Panama News blog links, April 8, 2018

The Panama News blog links

Canal, Maritime & Transportation / Canal, Marítima & Transporte

La Estrella, Derechista vene pide a Panamá prohibir a Venezuela uso del canal

Seatrade, World’s first autonomous shipping company

Hellenic Shipping News, Shippers’ fears rise with trade war talk

airlinegeeks.com, Air China begins service between Houston and Panama City

Sports / Deportes

MLB News, Beltré breaks Carew’s hit record

La Estrella, Marissa Thompson: la próxima generación en ecuestre

Economy / Economía

La Estrella, Ley limitará a tres el número de operadores móviles en el país

Newsroom Panama, A life from Brooklyn to Darien and beyond

TVN, Nidal Waked no tendrá que pagar multa millonaria

Reuters, IADB evaluates ‘guarantee fund’ to back Latin America investments

Bloomberg, Engie ditches coal as Latin America turns to clean power

VOA, US-China rivalry poses risks and benefits for Latin America

La República, Chile modera su optimismo económico

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

The Washington Post, A ribbit of hope as frogs hop back in Panama

Science Daily, Tracking Aedes mosquito invasions in Panama

Mongabay, New sloth book: amazing photos and busted myths

SciDev.Net, Latin America’s tropical dry forests fading away

Burkepile & Ladd, Coral reefs in crisis – finding ways to restore them

N+1, Elon Musk advierte sobre los riesgos de una inteligencia artificial dictadora

The Economist, Data shine light on Latin America’s homicide epidemic

BBC, El número que acelera la velocidad de tu conexión a internet

NPR, Scientists are amazed by stone age tools they dug up in Kenya

Pittsburgh Post-Gazette, The farthest star ever seen

News / Noticias

VOA, US applauds Panama’s actions against Venezuela

BBC, Las razones de la creciente disputa entre Venezuela y Panamá

La Estrella, Aprueban de manera unánime ley sobre imprescriptibilidad

El Siglo, Detienen a ticos por muerte en Ciudad Magica

Newsroom Panama, Mimito Arias defects from CD

La Prensa, Los varios escandalos de Jimmy Papadimitriu

Mexico News Daily, Mexican business and politicians close ranks against Trump

VOA, Senado mexicano pide suspender cooperación de seguridad con EEUU

Forbes, US Border Patrol reports illegal crossings from Mexico at record low

El Observador, Mujica: Brasil tiene “un Estado de derecho bastante maltrecho”

NACLA, A surprise win for the victims of Bolivia’s gas war

The Guardian, Homophobic laws in Caribbean could roll back in landmark case

Opinion / Opiniones

Yao: Brasil y Lula entre la soberanía, el poder constitucional y la fuerza

Roy, Decolonize science: time to end another imperial era

Kane, ‘Gender ideology:’ big, bogus and coming to a fear campaign near you

Boff, With Pope Francis the Western Church ends and the Universal Church begins

Taibbi, Can we be saved from Facebook?

Tannenbaum, China’s expanding Caribbean presence

Laboure, Zhang & Braunstein: The rise of silicon China

Stiglitz, Trump’s trade confusion

Singer, Crime and no punishment for the Iraq War

The Intercept, Will John Bolton get us all killed?

Varela, Carta pública al pueblo panameño y a sus autoridades

Blades, Apuntes de la esquina

Gandásegui, Nuestra solidaridad internacional es estratégica

Lewis Galindo, El contralor Humbert y las ‘coincidencias’

Sagel, Despidiendo a los amigos

Culture / Cultura

Variety, Panama recorded 10.1% film box office growth in 2017

Screen International, ‘Panama Al Brown’ director Carlos Aguilar Navarro Q&A

CubaSí, Productora brasileña dedica filme a Lula en festival panameño

