Wanted for killing a woman / Se busca por femicidio

International manhunt for alleged murderer

San Diego County’s top law enforcement official, District Attorney Summer Stephan, joined the US Marshals Service, San Diego Police Department and Phoenix Police Department in asking for the public’s help to locate Raymond McLeod, who is wanted for the murder of Krystal Mitchell. [Watch the news conference here.] McLeod is believed to be on the run in Central America or Mexico. His last reported location was in Guatemala in March of 2017, but he has also been spotted in Belize and in Mexico.

“We’re not going to let this defendant run from justice and get away with murder,” said District Attorney Summer Stephan. “We’re asking anyone with information to come forward so McLeod can be captured, returned to San Diego and held accountable for his brutal crime. Let us not forget the innocent victim who lost her life.”

On June 10, 2016, San Diego police officers responded to a 911 call of a woman not breathing inside of an apartment in the 7600 block of Mission Gorge Road in San Diego. The woman, later identified as 30-year old Krystal Mitchell from Phoenix, Arizona, was pronounced dead at the scene by medics. Detectives from the San Diego Police Department’s Homicide Unit responded to the scene and determined that Mitchell was last seen alive with her boyfriend (Raymond McLeod). Mitchell and McLeod, also from Phoenix, Arizona, had been in San Diego visiting friends.

McLeod is believed to have fled to Mexico after Mitchell’s death. The District Attorney’s Office has charged McLeod with murder and a warrant has been issued for his arrest. Authorities are withholding details of the murder, but say there were signs of struggle at the murder scene.

The victim’s mother, Josephine Funes Wentzel, is a former police detective who has been instrumental in helping authorities search for McLeod. Wentzel has generated leads for law enforcement and helped spread word about the international manhunt on social media.

“Catching McLeod will not bring my daughter back, but would prevent this monster from killing someone else’s mother, daughter or sister,” Wentzel said. “It would also mean that Krystal’s children can sleep at night, knowing he’s been stopped. McLeod has a history of extreme violence against women and even a small child. His tendency is to stalk his victims and strike when they least expect it. He is a ticking time bomb that could go off at any moment and I hope the public will take action and help us bring him to justice.”

The US Marshals Service is leading the manhunt and is poised to follow up on any information about McLeod’s whereabouts. Steve Jurman, US Marshals Fugitive Task Force Commander, said, “The US Marshals and all our partner agencies are using every resource to locate and arrest McLeod. There is no better law enforcement tool than the public’s help and vigilance to locate fugitives from justice. This murder was so senseless and violent that even McLeod’s friends have cooperated with police to help try to help.”

“Raymond McLeod came to San Diego and committed a brutal crime,” said San Diego Police Chief David Nisleit. “McLeod fled San Diego and even the United States, however detectives in our Homicide Unit will continue working each and every lead in this case and will not stop until McLeod is behind bars. Our partnership among multiple law enforcement agencies along with the public’s help will ultimately result in McLeod’s capture.”

Raymond McLeod is a former United States Marine who may have access to weapons. McLeod is a white male, 34-years-old, 5 feet11 inches tall, weighs 245 pounds, and has multiple, recognizable tattoos on both of his arms. McLeod also goes by the nickname of “RJ” but may be using the name “Matt” or “Mateo” in attempt to hide his identity. McLeod may have put on weight and is likely to have a beard.

Anyone with information on this murder or the location of Raymond McLeod is asked to call the Crime Stoppers anonymous tip line at (888) 580-8477, or log onto www.SDCrimeStoppers.org for information on how to send anonymous web and mobile app tips. Crime Stoppers is offering a $1,000 reward in addition to the US Marshals Service who is offering a $10,000 reward to anyone with information that leads to an arrest in this case.

Anonymous email and text messages can be sent via www.SDCrimeStoppers.org. You can also download the CrimeStoppers app in order to send in a tip.

Búsqueda internacional para encontrar a supuesto asesino

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego Summer Stephan, se unió al Servicio del Alguacil Federal de Estados Unidos (US Marshals), al Departamento de Policía de San Diego y al Departamento de Policía de Phoenix para solicitar la ayuda del público para localizar a Raymond McLeod, buscado por el asesinato de Krystal Mitchell. [Vea el video de la conferencia de prensa aquí.] Se cree que McLeod está prófugo en Centroamérica o México. Su última ubicación reportada fue en Guatemala en marzo de 2017, pero también fue visto en Belice y en México.

“No vamos a permitir que este acusado huya de la justicia y salga impune con el asesinato”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Le pedimos a cualquier persona con información que se presente para que McLeod pueda ser capturado, devuelto a San Diego y responsabilizado por su brutal crimen. No debemos olvidarnos de la víctima inocente que perdió su vida”.

El 10 de Junio de 2016, los agentes de la Policía de San Diego respondieron a una llamada al 911 acerca de una mujer que no respiraba dentro de un apartamento en la cuadra 7600 de Mission Gorge Road en San Diego. La mujer, más tarde identificada como Krystal Mitchell, de 30 años de edad, de Phoenix, Arizona, fue declarada muerta en el lugar de los hechos por médicos. Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de San Diego respondieron a la escena y determinaron que Mitchell fue vista viva por última vez con su novio (Raymond McLeod). Mitchell y McLeod, también de Phoenix, Arizona, habían estado en San Diego visitando amigos.

Se cree que McLeod huyó a México después de la muerte de Mitchell. La Oficina de la Fiscalía de Distrito de San Diego ha acusado a McLeod de asesinato y se ha emitido una orden de su arresto. Las autoridades no están dando detalles sobre el asesinato, pero dicen que hubo señales de forcejeo en la escena del crimen.

La madre de la víctima, Josephine Funes Wentzel, es una ex detective de policía que ha sido instrumental en ayudar a las autoridades a buscar a McLeod. Wentzel ha generado pistas para las autoridades y ayudó a difundir información sobre la cacería internacional en las redes sociales.

“La captura de McLeod no me regresará a mi hija, pero evitaría que este monstruo mate a otra persona”, dijo Wentzel. “También significaría que los hijos de Krystal podrán dormir en la noche, sabiendo que él ha sido detenido. McLeod tiene un historial de violencia extrema contra las mujeres e incluso un niño pequeño. Su tendencia es de acosar a sus víctimas y atacar cuando menos se lo esperan. Es una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento y espero que el público actúe y nos ayude a llevarlo ante la justicia”.

El Alguacil Federal dirige la búsqueda y están listos para seguir cualquier información sobre el paradero de McLeod. El Comandante del Equipo Especial de Fugitivos del Servicio del Alguacil Federal Steve Jurman dijo, “El Alguacil Federal y todas las agencias con las que colaboramos están usando todos los recursos para localizar y arrestar a McLeod. No hay mejor herramienta para las autoridades como la ayuda y la vigilancia del público para localizar a los profugos de la justicia. Este asesinato fue tan insensato y violento que incluso los amigos de McLeod han cooperado con la policía para tratar de ayudar”.

“Raymond McLeod vino a San Diego y cometió un delito brutal”, dijo el Jefe de la Policía de San Diego David Nisleit. “McLeod huyó de San Diego e incluso de los Estados Unidos, sin embargo, los detectives de nuestra Unidad de Homicidios continuarán trabajando en todas las pistas relacionadas a este caso y no pararán hasta que McLeod esté tras las rejas. Nuestra colaboración entre múltiples agencias policiacas junto con la ayuda del público resultará en la captura de McLeod”.

Raymond McLeod es un ex-Infante de Marina de Estados Unidos quien podría tener acceso a armas. McLeod es un hombre blanco de estatura 5’11”, pesa 245 libras, tiene múltiples tatuajes reconocibles en los dos brazos. McLeod también usa el sobrenombre de “RJ”, pero puede estar usando el nombre Matt o Mateo en un intento de ocultar su identidad. McLeod pudo haber subido de peso y es probable que tenga barba.

Se solicita a cualquier persona con información sobre este asesinato o la ubicación de Raymond McLeod que llame a la línea de denuncia anónima de Crime Stoppers al (888) 580-8477, o visite www.SDCrimeStoppers.org para obtener información sobre cómo enviar denuncias anónimas a través de Internet o por aplicaciones de celular. Crime Stoppers ofrece una recompensa de $1,000 en adición al Alguacil Federal quien ofrece una recompensa de $10,000 a quien de información que resulte en un arresto en este caso.

Se pueden enviar correos electrónicos o mensajes de texto anónimos a través de www.SDCrimeStoppers.org. También se puede descargar la aplicación Crime Stoppers para enviar información.

~ ~ ~

