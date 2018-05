The Blue Dacnis / El Dacnis Azul

photo by / foto por Kermit Nourse

This small and beautiful bird is Panama’s Blue Dacnis. Although they are common I have never seen one until the other day.

Este pequeño y hermoso pájaro es el dacnis azul de Panamá. Aunque son comunes nunca he visto uno hasta el otro día.

~ ~ ~

