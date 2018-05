Tribunal Electoral, Un decreto llamado pacto

[Nota de redacción: Aunque estamos de acuerdo en que las noticias falsas y el odio propagado por los bots y de otra manera en el Internet son prácticas que debemos combatir y lo hacemos, no podemos estar de acuerdo en no publicar “aseveraciones de conductas ilegales que no hayan dictaminado por los tribunales competentes.” La flagrante corrupción del Fiscal Electoral Eduardo Peñaloza y tantas otras figuras públicas no se vean excluidas así del debate público por un decreto del Tribunal Electoral, un instrumento de los partidos políticos. Si desean llevarnos a los tribunales sobre esto, vamos a defender.

Tampoco podemos recomendar que alguno de nuestros lectores complete el formulario en línea del tribunal, porque no tenemos garantías sobre quién obtiene esta información o cómo se usa.]

~ ~ ~

