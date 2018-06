Kermit’s Birds: Yellow Crowned Amazon / Amazona Coroniamarillo

Yellow Crowned Amazon / Amazona Coroniamarillo

My alarm clock, the Yellow Crowned Amazon (often called a parrot rather than an amazon), wakes me up at dawn outside my bedroom window. It’s about 12 inches or 30 centimeters tall.

Mi despertador, la Amazona Coroniamarillo, me despierta al amanecer fuera de la ventana de mi habitación. Tiene alrededor de 12 pulgadas o 30 centímetros de alto.

