Kermit’s Birds ~ Los Aves de Kermit

Tropical Mockingbird ~ Sinsonte Tropical

photo © Kermit Nourse / derechos del autor por Kermit Nourse

This is a Tropical Mockingbird, a common bird found throughout most of the country. They range from Honduras to Northern Brazil, easily spotted, singing outside your bedroom window at 6 a.m.

Este es un sinsonte tropical, un pájaro común que se encuentra en la mayor parte del país. Van desde Honduras hasta el norte de Brasil, fácilmente avistados, cantando fuera de la ventana de su dormitorio a las 6 AM.

