FW: US federal benefits town hall meetings in Chitre and Panama City

Representatives from the U.S. Social Security Regional Office, located in San Jose, Costa Rica, will visit Panama to offer services and receive Foreign Enforcement Questionnaires (FEQ). These services will be provided in Chitré and Panama City. American Citizens Services staff will also be available to answer Panama-specific federal benefits questions.

Additionally, a Consular Officer from the American Citizen Services unit (ACS) will host a Town Hall on Tuesday, August 21, 2018 at 12:00pm to provide a general overview of ACS services, answer questions, and to listen to experiences of U.S. citizens living in the Azuero area. To attend the Town Hall, please register here.

CHITRÉ

WHERE,WHEN, AND HOW:

Where: GranHotel Azuero, Canajagua Salon, located in Paseo Enrique Geenzier, Chitré, Herrera

When: Tuesday, August 21, 2018

Time: 9:00 am – 12:00 and 1:00 – 3:00 pm

How: Please register here

PANAMA CITY

WHERE,WHEN, AND HOW:

Where: CELI (Center of English Language Immersion, located in Via España, Edificio Cromos, first floor, in front of Galerías Obarrio (next to Caja de Ahorros, Casa Matriz). It’s one block from the Via Argentina Metro Station

When: Wednesday, August 22 and Thursday, August 23, 2018

Time: 9:00 am – 12:00 noon and 1:00 pm – 4:30 pm

How: Please register here

WHERE,WHEN, AND HOW:

Where: CELI (Center of English Language Immersion, located in Via España, Edificio Cromos, first floor, in front of Galerías Obarrio andnext to Caja de Ahorros, Casa Matriz). CELI is located one block from the Via Argentina Metro Station

When: Friday, August 24, 2018

Time: 9:00 am – 11:30 am

How: Please register here

Parking Information: Please note there is limited parking available, but the Via Argentina Metro Station is nearby.

Please bring the original and legible copies of all documents to be submitted

SSA Proof of Life: In June 2018, SSA mailed the questionnaire to beneficiaries receiving their own benefits whose social security number ended in 00 – 49. Please bring the completed form SSA-7162 and your current passport or cedula.

Social Security Benefits: Social Security number of the wage earner and for the applicant, if applicable, birth certificate (copia integra if the applicant was born in Panama) and current passport. Additionally, bring marriage and/or death certificates if applying for auxiliary benefits or survivor’s benefits.

Medicare Enrollment/Cancellation: To enroll in Medicare, you should complete and sign form CMS-40B and to cancel your enrollment please complete and sign form CMS-2690. You should have your Social Security number and your current Passport.

Social Security Replacement Card: Bring your current U.S. passport and completed form SS-5FS.

Social Security Card for a child under age 12: Bring your current U.S. passport for one of the parents and for the child; the child’s Consular Report of Birth Abroad or original birth certificate (copia integra if the child was born in Panama) and completed form SS-5FS.

Change of Address for Social Security: Bring your social security number and current passport or cedula.

International Direct Deposit Enrollment: If you wish to enroll or change from bank, please send an e-mail to FBU.CostaRica@SSA.Gov to request the form that you will need to take to the bank of your choice.

General inquiries: Please bring your social security number and your current U.S. passport or cedula.

The best way to contact the Regional Social Security Office is by using their online form: http://cr.usembassy.gov/u-s-citizen-services/social-security/fbu-inquiry-form/ or by sending an e-mail to: FBU.CostaRica@SSA.Gov. Please include in your e-mail your complete name, social security number, and a telephone number where you can be reached.

Assistance:

U.S. Embassy Panama City, Panama

507-317-5000

Panama-FBU@state.gov

https://pa.usembassy.gov/

TRADUCCIÓN

La Unidad de Beneficios Federales (FBU) de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá desea informar que los representantes de la Oficina Regional del Seguro Social de los Estados Unidos, ubicada en San José-Costa Rica estarán en Panamá para ofrecer servicios y también recibirán los formularios de fe de vida. Estos servicios se prestarán en Chitré y en la ciudad de Panamá.

Un oficial Consular de la Sección de Servicios a Ciudadanos Estadounidenses realizará una reunión en Chitré el martes 21 de agosto de 2018 a las 12:00 mediodía para presentarse, responder preguntas y conocer sus experiencias como ciudadanos Estadounidenses que residen en la Península de Azuero. Para asistir a la reunión, regístrese aquí.

CHITRÉ

DÓNDE, CUANDO Y CÓMO:

Dónde: Gran Hotel Azuero, Salón Canajagua, ubicado en Paseo Enrique Geenzier, Chitré, Herrera

Cuándo: martes, 21 de agosto de 2018

Horario: de 9:00 am – 12:00 mediodía y de 1:00 a 3:00 pm.

Cómo: Por favor regístrese aquí.

CIUDAD DE PANAMA

DÓNDE, CUANDO Y CÓMO:

Dónde: CELI (Centro de Inmersión del Idioma Inglés), ubicado en Vía España, Edificio Cromos, primer piso, frente a Galerías Obarrio (al lado de Caja de Ahorros, Casa Matriz), a una cuadra de la estación del metro en Vía Argentina

Cuándo: Miércoles, 22 de agosto y Jueves, 23 de agosto de 2018

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 a.m. y 1:00 p.m. – 4:30 p.m.

Cómo: Por favor regístrese aquí.

DÓNDE, CUANDO Y CÓMO:

Dónde: CELI (Centro de Inmersión del Idioma Inglés), ubicado en Vía España, Edificio Cromos, primer piso, frente a Galerías Obarrio (al lado de Caja de Ahorros, Casa Matriz), a una cuadra de la estación de metro Vía Argentina

Cuándo: Viernes, 24 de agosto de 2018

Hora: 9:00 a.m. – 11:30 a.m.

Cómo: Por favor regístrese aquí.

Información sobre estacionamientos: Hay estacionamientos limitados disponibles, por lo que puede considerar utilizar el Metro.

Por favor traiga las copias originales y legibles de todos los documentos que se presentarán

Fe de Vida: En junio de 2018, el Seguro Social envió por correo el cuestionario a los beneficiarios que reciben beneficios propios, cuyo número de seguro social terminan en 00 – 49. Por favor, traiga el formulario completado SSA-7162 y su pasaporte o cédula vigente.

Beneficios del Seguro Social: Número de Seguro Social del trabajador y del solicitante (si aplica), certificado de nacimiento (copia íntegra si el solicitante nació en Panamá) y pasaporte vigente. Además, traiga certificados de matrimonio y /o defunción si solicita beneficios auxiliares o beneficios de sobreviviente

Inscripción /Cancelación de Medicare: Para inscribirse en Medicare, debe completar y firmar el formulario CMS-40B y para cancelar su inscripción, complete y firme el formulario CMS-2690. Debe tener su número de seguro social y su pasaporte vigente.

Tarjeta de reemplazo del seguro social: Pasaporte Americano vigente y el formulario completo SS-5FS.

Tarjeta de Seguro Social para un niño menor de 12 años: Pasaporte Estadounidense vigente para uno de los padres y para el niño, el Reporte Consular de Nacimiento en el extranjero o el certificado de nacimiento original (copia íntegra si el niño nació en Panamá) y formulario completo SS-5FS.

Cambio de dirección postal: Traiga su número de seguro social y pasaporte o cédula vigente.

Inscripción al Depósito Directo Internacional: Si desea inscribirse o cambiar de banco, envíe un correo electrónico a FBU.CostaRica@SSA.Gov para solicitar el formulario que deberá llevar al banco de su elección.

Consultas en general: Número de seguro social y su pasaporte o cédula vigente.

La mejor forma de ponerse en contacto con la Oficina Regional del Seguro Social es mediante el uso de su formulario en línea: http://cr.usembassy.gov/u-s-citizen-services/social-security/fbu-inquiry-form/ o enviando un correo electrónico a: FBU.CostaRica@SSA.Gov. Por favor incluya en su correo electrónico su nombre completo, número de seguro social y un número de teléfono donde lo puedan contactar.

Información sobre estacionamiento: Hay disponibilidad limitada de estacionamientos, por lo que puede considerar tomar el Metro.

Asistencia:

Embajada de los Estados Unidos

507-317-5000

Panama-FBU@state.gov

https://pa.usembassy.gov/

