Kermit’s birds / Los aves de Kermit

Passerini’s Tanager / Tangara Passerini

In Panama only found in the westerb provinces, the Passerini’s Tanager (Ramphocelus passerinii or Scarlet-rumped tanager) is one of the country’s most spectacular birds. Not an excellent photo, hand held in low light conditions very early in the morning, but my friend Luis Huertas has a good photo of this Tanager.

En Panamá solo encuentra la Tangara Passerini (Ramphocelus passerinii o Tangara Lomiescarlata) en las provincias occidentales. Es uno de los pájaros más espectaculares del país. No es una excelente foto, mano en condiciones de poca luz muy temprano en la mañana, pero mi amigo Luis Huertas tiene una buena foto de esta Tangara.

