The Lineated Woodpecker / El Carpintero Lineado

photo © / derechos de autor Kermit Nourse

Here we have the Lineated Woodpecker, the first one I have spotted in this area that I have patrolled for the last three years.

Aquí tenemos el Carpintero Lineado, el primero que he visto en esta zona que he patrullado durante los últimos tres años.

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.

Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.