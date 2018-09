Kermit’s Birds / Los Aves de Kermit

The Lesser Elaenia / La Elenia Menor

foto por y derechos del autor Kermit Nourse / photo © by Kermit Nourse

The Lesser Elaenia is one of Panama’s many tyrant flycatchers. It is mostly a Pacific Side bird, from the Continental Divide down to some of the islands in the Gulf of Panama. Most often you find it in pastures and partly deforested areas.

La Elenia Menor es una de las muchas mosqueros de Panamá. Es principalmente un ave del Pacífico, desde la división continental hasta algunas de las islas del Golfo de Panamá. La mayoría de las veces lo encuentras en pastizales y áreas parcialmente deforestadas.

~ ~ ~

