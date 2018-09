Roldan, La Mediocridad

La Mediocridad

por Milton Heriberto Roldan

Falta de originalidad de razón y sentido en la vida son los principales ingredientes del mediocre, en ellos no atisba no se asoma la genialidad, ellos rumean su suerte con odio a todo el que no se revuelve ni revuelca con ellos

Entregados al fracaso reniegan la verdad y se refugian en su propia miseria no aman ni ríen genuinamente, su risa es una mueca hipócrita, no dan gracias a Dios porque no tienen, ellos repiten la bendiciones trilladas huecas de contenido.

Ellos aman el dólar y lamen dóciles los callos y traseros de sus amos proveedores, para escupir su veneno a la primera oportunidad y manchar cualquier nombre de quienes viven ajenos a su mísera existencia.

El mediocre se rodea de cosas que le costaron tanto o cuánto, y lógico de sus congéneres, la amistad para ellos es apoyo, aplauso y elogio de lo ridículo, destilan desprecio por todo lo que no se les parece ni compara.

El mediocre no vive sólo existe, está allí esperando para criticar, desacreditar y destruir todo lo que no cuadra con su torpe ceguera, pero el mediocre no indigna porque el rebuzno tampoco logra frenar al espíritu noble.

