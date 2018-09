¿Wappin? A rainy season Cultural Friday

A drizzly Cultural Friday

Un lluvioso viernes cultural

Willie Nelson & Ray Charles – Seven Spanish Angels

https://youtu.be/x8A9Y1Dq_cQ

Fito Paez – Al lado del camino

https://youtu.be/xFTvBkcXKEg

The Slickers – Johnny Too Bad

https://youtu.be/lRm7j2UL3YY

Mark Knopfler – Cleaning My Gun

https://youtu.be/RkOEXaRsT3s

Emmylou Harris – Beneath Still Waters

https://youtu.be/Zavl6h2hEhQ

Hozier & Mavis Staples – Nina Cried Power

https://youtu.be/j2YgDua2gpk

Marc Anthony – Lamento Borincano

https://youtu.be/S9tzfMHYKcs

Sinéad O’Connor – Sacrifice

https://youtu.be/qYtNbUVGl7A

Maysa Daw & Joss Stone – Palestine

https://youtu.be/cs90VfWyoK4

Patti Smith – A Hard Rain’s A-Gonna Fall

https://youtu.be/941PHEJHCw

Pink Floyd – Wish You Were Here

https://youtu.be/K22qJ-VikTo

Prince Royce & Shakira – Deja vu

https://youtu.be/XEvKn-QgAY0

Siphokazi – Ebuhlanti

https://youtu.be/kmpbm-OqYlU

Mon Laferte – El Beso

https://youtu.be/kdIwrsEwH-I

Joshue Ashby C3 Project – Andy Blues

https://youtu.be/E3VRCcW1t9s

Tangerine Dream – One Night In Space: Live at the Alte Oper Frankfurt (2007)

https://youtu.be/qYpEO2P38PM

~ ~ ~

