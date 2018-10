Kermit’s Birds / Los Aves de Kermit

Black Throated Mango Hummingbird

Colibri Mango Gorginegro

Black Throated Mango Hummingbird, female. Anthracothorx nigricollis. You find her in forest clearings, at forest edges, in partly deforested areas along the lower altitudes of both of Panama’s coasts.

Colibri Mango Gorginegro, hembra. Anthracothorx nigricollis. La encuentra en los claros del bosque, en los bordes del bosque, en áreas parcialmente deforestadas a lo largo de las altitudes más bajas de las dos costas de Panamá.

~ ~ ~

