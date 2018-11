The Panama News blog links, November 26, 2018

The Panama News blog links

Canal, Maritime & Transportation / Canal, Marítima & Transporte

Reuters, Italy accuses Aquarius of dumping toxic waste

TVN, Aerolíneas canadienses incrementan vuelos chárter hacia el Interior

Seatrade, Lim Ki-tack wins second term as IMO secretary-general

Splash, EU set to join Japan’s WTO complaint against Korean yards

Sports / Deportes

Telemetro, Kariuki y Agudelo se imponen en Maratón Internacional de Panamá

La Prensa, Carstens: ‘Voy a volver’

El Siglo, ¡Cada fecha enamora más!

Economy / Economía

International Cement Review, Panama’s cement market expected to shrink

La Estrella, Odebrecht adjudica nuevos contratos en Miami

Salon, How the Panama Papers crimes affect us all

The Guardian, UK Parliament seizes cache of Facebook internal papers

DW, Mid-sized manufacturing firms bringing operations back to Germany

ACLU, Edward Snowden explains blockchain

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

Discover Wildlife, Panama’s marine wildlife in pictures

EFE, Abejas nativas son desplazadas por las mieleras en Panamá

ICIJ, The implant files

AP, First gene-edited babies claimed in China

Gizmodo, Musk denies that SpaceX’s Mars colony will be a ticket out for the rich

CBC, Pot growers and tech companies becoming close friends

Chicago Tribune, Climate change report paints grim picture for US Midwest

News / Noticias

South China Morning Post, Xi’s Panama visit tells Washington two can play

La Estrella, Gobierno no tiene los votos para los proyectos enviados

Newsroom Panama, Black Monday for Odebrecht bribery suspects

La Prensa, Independientes podrían recurrir a la CIDH tras fallo

TVN, Juez separado Felipe Fuentes culpable

EFE, Colectivo de mujeres denuncia ineficacia de Varela en protegerlas

El Nuevo Diario, Más de 800 nicas han sido deportado desde Panamá

The Hill, Trump threatens to permanently close the US-Mexican border

CBS, Chief Justice Roberts rebukes Trump

Vice, The Base: a US neo-nazi paramilitary and social media network

Opinion / Opiniones

Baker, The US political scene after the mid-term election

Scahill & Harcourt, How US politics have become paramilitarized

Sanders, Coping with OECD reality

Acosta & Gudynes, Brazil’s extreme right and lessons for Latin America’s left

Yao, Agenda para luchar por la independencia

Cohen, Una estrategia para los servicios financieros

Sagel, Abatimiento político

Culture / Cultura

EFE, El legado de Leonard Cohen

Remezcla, Latin America’s deep African roots

CBC, France asks if ex-colonizers should return African art

La Prensa de Nicaragua, Suspenden el Festival de Poesía de Granada

La Estrella, Las memorias perdidas de Bocas

