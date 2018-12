Bendib, Elephant fight / Pelea de elefantes

Proverbio africano: cuando los elefantes luchan muchas hormigas son aplastadas.

Arte de Khalil Bendib — OtherWords.

Panama the ant

Consider the lot of Panama.

As a small but formally independent nation, do we have to take orders from great powers about which friends we are allowed to have in the world?

As a maritime country on the littorals of both the Caribbean Sea and the Pacific Ocean, are we precluded from taking a stand about the notion that a country can build an often-submerged reef in international or disputed waters into a more substantial island, turn it into a military base and declare a 200-mile circle around it to be that country’s exclusive economic zone?

Panamá la hormiga

Consideremos la suerte de Panamá.

¿Como nación pequeña pero formalmente independiente, ¿debemos recibir órdenes de grandes poderes sobre qué amigos podemos tener en el mundo?

¿Como país marítimo en los litorales tanto del Mar Caribe como del Océano Pacífico, no podemos tomar una posición sobre la idea de que un país puede construir un arrecife a menudo sumergido en aguas internacionales o en disputa en una isla más sustancial, conviértelo en una base militar y declarar un círculo de 200 millas a su alrededor como zona económica exclusiva de ese país?

~ ~ ~

