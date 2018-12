Kermit’s birds / Las aves de Kermit

CrimsonCrested Woodpeckers (Campephilus melanoleucos) / CarpinterosCrestirrojos o Carpinteros Carnesi © Kermit Nourse. For a larger version / para una versión más grande click here / toque aquí .

Crimson Crested Woodpeckers

(Campephilus melanoleucos)

Carpinteros Crestirrojos o Carpinteros Carnesi

These are Crimson Crested Woodpeckers (Campephilus melanoleucos). The male, on the left, bears a mark on his cheek. Panama is the only central American country where they can be found. They look similar to the Lineated and Pileated woodpeckers, but this species ranges from Panama to Paraguay.

Estos son pájaros Carpinteros Crestirrojos o Carpinteros Carnesi (Campephilus melanoleucos). El macho, a la izquierda, lleva una marca en la mejilla. Panamá es el único país centroamericano donde se pueden encontrar. Parecen similares a los pájaros carpinteros Lineados y Pileados, pero esta especie varía de Panamá a Paraguay.

~ ~ ~

