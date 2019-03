Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Green Honeycreeper ~ Mielero Verde ~ Chlorophanes spiza

Photographed in Panama City’s Parque Natural Metropolitano

Mielero Verde / Green Honeycreeper

Green Honeycreepers are brightly colored tanagers that range from

southern Mexico to Brazil. In Panama they are mosty seen in the

wetter and lower parts of both sides, usually in the forest canopy,

at forest edges or in secondary growth. It’s notably absent in the

dry areas of the Azuero Peninsula.

Mieleros Verdes son tangaras de colores brillantes que van desde el

sur de México hasta Brasil. En Panamá se ven más en las partes más

húmedas y bajas de ambas vertientes, generalmente en el dosel del

bosque, en los bordes del bosque o en bosques secundarios. Está

señaladamente ausente en las zonas secas de la península de Azuero.







~ ~ ~

