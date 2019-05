Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Black Throated Trogon ~ Trogón Gorginegro ~ Trogon Rufus / © Kermit Nourse

click here for a larger version / para una versión más grande toque aquí

Black Throated Trogon – Trogón Gorginegro

Scientific name Trogon Rufus

male, photographed in Parque Natural Metropolitano by Kermit Nourse

This species has three distinct ranges that do not overlap. One runs from Honduras though Panama and into Peru. There are separate zones in Paraguay and in northeastern Argentina and southern Brazil. Here they are found mainly in humid lowland forests, either old growth or mature second growth. They are on both sides of the isthmus but more common on the Atlantic Side. They don’t go to altitudes much higher than 3,000 feet. Primarily insectivorous, they are also known to eat fruit.

Esta especie tiene tres rangos distintos que no se superponen. Uno corre desde Honduras a través de Panamá hacía Perú. Hay dos otras zonas separadas, una en Paraguay y la otra en el noreste de Argentina y el sur de Brasil. Aquí se encuentran principalmente en bosques húmedos de tierras bajas, ya sea de crecimiento antiguo o de crecimiento secundario maduro. Están a ambos lados del istmo pero más comunes en el lado Atlántico. No llegan a altitudes mucho más altas que 3,000 pies. Principalmente insectívoros, también se sabe que comen frutas.











~ ~ ~

