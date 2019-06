Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Yellow-headed Caracara / Caracara Cabeciamarilla / Milvago chimachima — Puente El Rey, Panama Viejo, Panama. © Kermit Nourse. For a larger version / para una versión más grande, click here / toque aquí

Yellow-headed Caracara

Caracara Cabeciamarilla

Some do not classify this bird as a soaring raptor, but rather a scavenger; however, I disagree having watched them pounce on their prey from above. These are pasture and scrubland birds, one of those species that has thrived on deforestation and, to the extent that it’s a scavenger, feasts on road kills. They will pick and eat ticks from living cattle. They range from southwestern Costa Rica to northern Argentina and in Panama will be found all down the Pacific Side lowlands until they run into the Darien forests, and along Colon’s Costa Arriba on the Atlantic Side.

~ ~

Algunos no clasifican a esta ave como una rapaz en alza, sino como un carroñero; sin embargo, no estoy de acuerdo con verlos saltar sobre sus presas desde arriba. Estas son aves de pastizales y matorrales, una de esas especies que ha prosperado en la deforestación y, en la medida en que es un carroñero, se da un festín de muertes en la carretera. Ellos recogerán y comerán garrapatas del ganado vivo. Abarcan desde el sudoeste de Costa Rica hasta el norte de Argentina y en Panamá se encontrarán en las tierras bajas de la costa Pacífica hasta llegar a los bosques de Darién, y a lo largo de la Costa Arriba de Colón en la costa Atlántica.





~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information. Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.