Cortizo, “Tenemos retos monumentales”

Discurso en su inauguración

“UNIDOS LO HAREMOS”



– Su Majestad Felipe VI, Rey de España,

– Excelentísimos Jefes de Estado y de Gobierno… y Jefes de Delegaciones,

– Distinguidas Primeras Damas, mi esposa, hijos y familiares,

– Presidentes y Miembros de la Asamblea Nacional y de la Corte Suprema de Justicia,

– Señor Vicepresidente, José Gabriel Carrizo Jaén y familia,

– Monseñor José Domingo Ulloa y miembros del Comité Ecuménico de Panamá,

– Miembros del Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales,

– Autoridades Nacionales… Invitados Especiales,

– Medios de Comunicación Nacional e Internacional,

Pueblo Panameño… de gente noble y buena:

Por mi corazón y mi mente han pasado, en los últimos días… múltiples momentos de mi vida.

He recordado personas que ya no están conmigo… pero fueron mi inspiración… y me marcaron… También tengo presente aquellas con las que hoy comparto ideales… amistad… y amor.

He revivido años de recorrer el país… en cayucos por mares enfurecidos y ríos crecidos… caballos atascados en el lodo… noches y días en las montañas… la magia de los amaneceres… la belleza de los atardeceres… y el canto de los sinsontes.

Ha sido un camino difícil… arduo… nunca nos rendimos.

Ahora pienso en el Propósito de esta misión… con lealtad… con disciplina… con humildad.



En esta mañana de julio… mi emoción está… al límite.

Panamá… País de todos…

Tú eres nuestro aliento y nuestra razón para luchar.

Por ti estamos aquí… para rendirte honor.

El Buen Gobierno tiene el deber de servirte.

Panameñas y panameños,

Tenemos retos monumentales… grandes tareas nacionales…

Los panameños nos vamos a poner de acuerdo…

Es el momento de dar el paso al frente… Comienza otra etapa… la de UNIR FUERZAS.

Casi cien años nos tomó recuperar el Canal para Panamá… y alcanzar nuestra soberanía total.

La conquista que Omar Torrijos denominó… La Quinta Frontera.

Han pasado casi 20 años desde esa reparación histórica… que unió a nuestra nación en un solo territorio… y bajo una… sola… bandera.

Ahora… la siguiente conquista es la Sexta Frontera… El combate contra la pobreza y la desigualdad.

El país de la bonanza no puede esconder el país de la miseria.

Panamá… un país cuyas cifras muestran crecimiento económico… SÍ… pero que en los últimos diez años ha triplicado su deuda… y aún así… se agravaron los grandes problemas nacionales.

Hoy día… somos el sexto país más desigual del mundo… ¡Inaceptable!

Nuestro reto es hacer posible el país próspero… de ley y orden… pero sobre todo, justo.

Panamá… el de oportunidades para todos… esa es nuestra VISIÓN… ese es nuestro PROPÓSITO.

Amigas y Amigos:

Este es un nuevo comienzo… Rescatar Panamá.

Nuestro país ha sido irrespetado y maltratado…

¡Hasta AQUÍ! ¡Hasta HOY!

Hoy comienza la victoria de la esperanza.

Con cariño… quiero expresar mi gratitud.

Agradecerle a Dios y a mi familia…

Y comprometerme con todos los panameños.

Día a día voy a ganarme su confianza… con mis acciones y decisiones…

Dejaremos un legado… los cimientos… los pilares de un país distinto… y mejor.

El Presidente de la República de Panamá… con orgullo… les dice… El trabajo dignifica.

Soy ahora… el primer obrero del país.

Sé trabajar duro… Fuerte… Con organización y disciplina… con un equipo alineado.

Panamá nos convoca… a todos.

Estoy listo… El equipo está listo.

A crecernos como nunca.

A sentirnos orgullosos de ser panameños.

A reparar lo que haya que reparar.

A cortar la mala hierba de los campos…

A iniciar la siembra nueva…

A cosechar nuestro futuro…

Panamá… el de oportunidades para todos.

Hagamos patria profunda… Tenemos todo para hacerlo… Hay que hacerlo… UNIDOS LO HAREMOS.



Señoras y señores:

Los intereses del país siempre están por delante.

Escuchen bien… Ningún interés individual… político o económico… jamás estará por encima de los intereses nacionales… ¡Y no son negociables!

Bastante ha sufrido ya nuestro país.

Hoy… en el país de los millones y billones… muere un niño en un Barrio… o en la Comarca, por desnutrición… por falta de vacunas… medicamentos… atención médica… por abandono.

En la pobreza extrema y la desigualdad… se libra una guerra inhumana y feroz.

Hoy… hay 777 mil panameños que viven en pobreza multidimensional… 450 mil niños, niñas y adolescentes… son pobres.

Qué tremenda responsabilidad tenemos… como gobierno y sociedad… con los que se han quedado atrás… No hay margen para la indiferencia… Nosotros no somos así… somos un país de gente noble.

Amigas y amigos:

Venimos de una década perdida…

De corrupción…

De improvisación…

De robarse el dinero de los panameños.

Se lo quitaron a los enfermos…

A los que sufren sin medicamentos… en hospitales fantasmas…

En las canchas que no se construyeron… donde ningún niño jugó.

Recursos que se han podido utilizar para becas… agua potable… mercados comunitarios… equipamiento de hospitales… formación de docentes… comida para las escuelas… para caminos de producción… para salvar vidas.

La corrupción nos roba a todos y amenaza nuestro futuro.

Nos intoxicó el clientelismo y generó la desconfianza ciudadana.

Se irrespetó la separación de los poderes…

Los fondos públicos son y serán sagrados… Todos tenemos que rendirle cuentas al país…

Vamos a hacer… ¡Sin robar!

No habrán intocables… ni aunque sean Ministros… Diputados… grandes empresarios… ¡Y empezando por el propio Presidente!

…

Panamá exige restaurar una justicia eficaz.

A mí no me eligieron Fiscal… ni Procurador… Juez… ni Magistrado o Contralor…

Por eso… les reitero a los Fiscales, Jueces y Magistrados… USTEDES se deben a la Patria y a su propia conciencia… no a presiones políticas… ni económicas… ¡Y menos a mí!



Señoras y señores:

En el pasado están las lecciones de lo bueno y lo malo.

En el presente está la determinación de actuar.

En el futuro se hace realidad el Panamá de oportunidades… para todos.

Los Cinco Panamá… el moderno… el de los barrios… el de la clase media… el rural… y el de las comarcas… esperan que actuemos.

Yo estoy optimista.

Mujeres… hombres… panameños todos:

Los convoco a unirnos y a deponer las diferencias…

A producir los consensos…

A concertar los compromisos con seriedad…

A tender puentes.

Sin intereses que primen ni grupos que quieran imponerse.

Sin el odio que nada resuelve.

TODOS estamos convocados.

Debemos restaurar la confianza entre nosotros… Con fe…

¡Vienen mejores días para Panamá!



Amigas y amigos:

El Buen Gobierno es un equipo.

Un equipo alineado… en contacto permanente con las comunidades…

que prioriza y ejecuta… con transparencia y eficiencia… que hace sin robar…

Un equipo con energía… con carácter… sin arrogancia… que consulta… que rinde cuentas…

Un equipo que facilita las buenas inversiones…

Un equipo que trata a la gente… como gente… que sirva y sea útil a los panameños.

INSTRUYO a todos los funcionarios del gobierno… que actúen de manera coordinada… en la misma dirección… con el mismo propósito… Con ética… moral y honestidad.



Pueblo panameño,

Nuestro Plan de Acción UNIENDO FUERZAS señala el rumbo de nuestro gobierno… El mismo contiene 125 compromisos en cuatro pilares y una estrella:

El Buen Gobierno… Estado de Derecho, de Ley y Orden… Economía Competitiva que Genere Empleo… Combate a la Pobreza y la Desigualdad… y una Estrella… la Educación.

Y es que no hay tarea más noble… ni más importante… ni socialmente más urgente… que transformar la educación del país.

Cumpliendo con el Compromiso Nacional por la Educación… avanzaremos con la transformación de nuestro sistema educativo… para que enseñe a nuestros estudiantes a pensar… a trabajar en equipo… y a resolver problemas.

Las acciones de todos los miembros del equipo de gobierno deben estar alineadas y enmarcadas dentro del Plan de Acción.

. . .

Además… empezando por el Presidente de la República… exigiré a todos los miembros del equipo de gobierno… adoptar un Código de Conducta en el ejercicio de sus funciones públicas…

Y es… No mentir… No hacer trampa… No robar…

Y no tolerar a quien lo haga.

Ese es el método de gobierno que llevaremos adelante.

Todo el gobierno al servicio de nuestro país… y de su gente.



Señoras y señores:

Quiero anunciar algunas de las acciones prioritarias que estaremos implementando… en los próximos meses:

– En este mes… presentaremos a la Asamblea la propuesta base de reformas… para dotar a Panamá de un nuevo orden constitucional.

– En julio también presentaremos a la Asamblea… nuestra propuesta de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas… para garantizar transparencia y reglas claras del juego… y la propuesta de Ley de Asociaciones Público-Privadas… para facilitar obras públicas para el desarrollo.

– Les comunico que ya estamos gestionando el financiamiento para los pagos atrasados a proveedores y contratistas.

– Anuncio al país que… a partir de este momento… se implementará el Programa “Austeridad con Eficiencia” … hacer más con menos… que incluye… entre otras medidas… reducir en un 50% los viajes y viáticos al exterior.

– Garantizaremos que el Programa del Vaso de Leche… sea 100% de producción nacional… así mismo, iniciaremos el diseño del Programa “Estudiar Sin Hambre”.

– En los primeros tres meses… presentaremos la ley para la creación del Ministerio de Cultura.

Escuchen bien…

– Hemos observado un preocupante desbalance de la situación financiera del Estado…No hemos recibido la información completa… tan pronto tengamos… compartiremos con el pueblo panameño… el estado REAL de las finanzas públicas… y presentaremos al país nuestro Plan de Reactivación Económica.

– Para atraer inversiones que generen empleos… y promover la exportación de productos panameños… anuncio que PROINVEX será reforzada y adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores… bajo el nombre de PROPANAMA…

– En los próximos meses… iniciaremos operaciones del Banco de Oportunidades… para el impulso del emprendimiento… especialmente para nuestros jóvenes y mujeres.

– Lanzaremos a nivel distrital el Plan Manos a la Obra… para la rehabilitación y mantenimiento de calles y carreteras… privilegiando empresas nacionales.

– Implementaremos un plan de reactivación de la industria de la construcción… que incluirá, entre otras cosas… la exoneración del pago del impuesto de transferencia para el inventario actual de viviendas…

– Extenderemos el interés preferencial en diferentes tramos… para viviendas hasta 180 mil balboas …

– También les anuncio que impulsaremos la Ley del Leasing Inmobiliario… para facilitar la adquisición de viviendas a jóvenes panameños.

– Y, en este mes… se creará la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales… que coordinará TODAS las acciones para sacar y mantener a Panamá fuera de las listas… y consolidarnos como el mejor centro de negocios… servicios y logística… de América Latina.

Panameños todos:

Yo soy uno más de nuestro pueblo… y no pretendo ser otra cosa.

No me motiva… ni me interesa… la vanidad del poder.

Ayer… hoy y siempre… Soy Nito Cortizo Cohen… el primero de seis hermanos… Esposo de Yazmín… Padre de Jorge Andrés y Carolina Esther…

Soy hijo de un hombre fuerte y trabajador… y de una humilde maestra… una mujer… de carácter y de principios… nacida en Lajamina, de Los Santos.

Sólo quiero dejar un legado… no aspiro a más que haberle servido a mi Patria… con humildad… con dignidad.

Mi mayor satisfacción… al dejar la Presidencia… será caminar con mi frente en alto… sin sentir vergüenza… y seguir recibiendo el cariño que hoy me dan los panameños.

No es cómo llegué a la Presidencia… Es cómo voy a salir.

Amigas y Amigos:

Panamá necesita de todos.

La Patria nos convoca… Sin condiciones… Sin más dilación.

Avancemos en la dirección correcta.

Ha llegado el momento de la verdad… el desafío…

No quiero hacerlo sólo… Yo los necesito… a todos.

Panamá… en tu nombre… UNIDOS LO HAREMOS.

Y luego de cinco años… de vencer los desafíos… de transformaciones… de recuperar la autoestima nacional… con el orgullo de ser panameños… que todos podamos decir… ¡UNIDOS… LO HICIMOS!

DIOS BENDIGA A PANAMÁ… ¡MUCHAS GRACIAS!

~ ~ ~

