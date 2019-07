Kermit’s Birds / Los Aves de Kermit

Gavilán Caminero ~ Roadside Hawk ~ Buteo magnirostris

foto © Kermit Nourse

The Roadside Hawk / El Gavilán Caminero

A common but majestic bird ranging from Central Mexico to Uruguay and Central Argentina, this is a survivor of deforestation. In pastures, along roadsides, around chicken coops if people don’t prevent it, this is a predator and scavenger of human-altered landscapes. In Panama it’s found in lowland clearings among lightly forested areas on both Caribbean and Pacific littorals but is far more common along the Pacific.

~ ~

Un ave común, pero majestuoso que va desde el centro de México hasta Uruguay y el centro de Argentina, es un sobreviviente de la deforestación. En los pastizales, a lo largo de las carreteras, alrededor de los gallineros, si la gente no lo impide, este es un depredador y carroñero de paisajes alterados por el hombre. En Panamá, se encuentra en los claros de las tierras bajas entre áreas con poca vegetación en los litorales del Caribe y del Pacífico, pero es mucho más común en el Pacífico.





~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information. Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.