¿Wappin? Sonidos hispanos

Dice la alcaldesa de San Juan: “Hay pueblo; hay Patria; hay dignidad!” La gente se reúne para unirse a los músicos Ricky Martin, Residente y Bad Bunny, la alcaldesa y muchos otros para exigir la renuncia del gobernador. Foto de la cuenta de Twitter de Carmen Yulín Cruz.

San Juan’s mayor says: “We have the people, we have the country, we have dignity.” People gather to join musicians Ricky Martin, Residente and Bad Bunny, the mayor and many others to demand the governor’s resignation. Photo from Carmen Yulín Cruz’s Twitter feed.

Esta vez en español / This time in Spanish

Residente, iLe & Bad Bunny – Afilando los Cuchillos

https://youtu.be/RSh7HIH2pvg

Ricky Martin & Yotuel – La Mordidita

https://youtu.be/lBztnahrOFw

Luis Fonsi & Juan Luis Guerra – Llegaste Tú

https://youtu.be/h88FQfDUaac

Cultura Profética – De Antes

https://youtu.be/8IkeeqmA230

Mon Laferte – Chilango Blues

https://youtu.be/rF2Bn-qmM1s

Prince Royce & Manuel Turizo – Cúrame

https://youtu.be/8DdKe4bPELU

Feid & Sech – Sigueme

https://youtu.be/dTbONq0zxRA

Carlos Vives – Déjame Entrar

https://youtu.be/DqPMV_hpitA

Kany García & Natalia Lafourcade – Remamos

https://youtu.be/hug1NLbLymM

Romeo Santos & Elvis Martinez – Millonario

https://youtu.be/9xF5dvFmNcU

Porter – Cuando Lloro

https://youtu.be/ywV3BqaC8bw

Fausto & Los Rakas – Oye Oye

https://youtu.be/2Zr113F1f5w

Señor Loop – Lo Que Hay

https://youtu.be/XQMGhLc3MPw

Adán Jodorowsky – Vivo en KEXP

https://youtu.be/-q-JrS7sivs

~ ~ ~

