Kermit’s birds / Las aves de Kermit

White Ibis / Ibis Blanco / Eudocimus albus

Encontrado en Puente del Rey, Panamá la Vieja.

The White Ibis / El Ibis Blanco

photo © Kermit Nourse

This is your quintessential mangrove bird, but here in Panama much more common on the Pacific Side than along the Caribbean coast. Irresponsible development has taken a heavy toll on its habitat. It ranges from the southeastern United States to Peru and Venezuela, and on the islands of the Greater Antilles and our own Perlas Archipelago. Here in the foreground we see the juvenile, and behind it an adult.

~ ~

Esta es su ave de mangle por excelencia, pero aquí en Panamá es mucho más común en la vertiente del Pacífico que a lo largo de la costa del Caribe. El desarrollo irresponsable ha tenido un alto costo en su hábitat. Son abundantes en la capital y en la entrada Pacífico del Canal de Panamá. Estas aves van desde el sureste de los Estados Unidos hasta Perú y Venezuela, y en las islas de las Antillas Mayores y nuestro propio archipiélago de Perlas. Aquí en primer plano vemos al juvenil, y detrás de él un adulto.





~ ~ ~

