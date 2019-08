The Panama News blog links, August 27, 2019

The Panama News blog links

a Panama-centric selection of other people’s work

una selección Panamá-céntrica de las obras de otras personas

Canal, Maritime & Transportation / Canal, Marítima & Transporte

BBC, Russia floating nuclear power station sets sail across Arctic

Seatrade, Dispute warning as ballast water convention comes into force

Sports / Deportes

OnCuba: Cuba, Panama, Puerto Rico with direct passes to Little League World Series

Economy / Economía

Public Finance International, Panama and France to share tax data

La Prensa, La mina de Donoso ha producido 6,542 toneladas de cobre



ANP, Cable Onda invierte en nuevo centro logístico

La Estrella, Universidades piden a Cortizo no recortar su presupuesto

Prensa Latina, Alianzas público-privadas generaron controversias en Panamá

Reuters, Banks in debt talks with Abu Dhabi’s Gulf Marine Services



Portaltic/EP, Huawei vende más de 58 millones de celulares a pesar de EEUU

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

EFF, Panama’s Internet Service Providers rated for data protection

UNESCO, Mejoramiento de las capacidades de respuesta ante Tsunami en Panamá



VICE, A second Panama Canal and all the other stuff Americans wanted to nuke

BBC, Ince+ndios en el Amazonas: cuánto puede tardar en regenerarse la selva

News / Noticias

TVN, Tras lectura de sentencia Martinelli promete demandas

TVN, Pérez Balladares le responde a Martinelli

Newsroom Panama: 23,000 walk for cancer prevention awareness

BBC, La audaz alianza de China con Colombia

Univisión, Trump sustrae $155 millones de FEMA para destinarlos a control migratorio

Opinion / Opiniones

Carlsen, America’s lethal cocktail

Columbia Journalism Review, Bernie Sanders on his plan for journalism



Benjamin & Davies, Sanders and Warren should know about demonizing regimes

Pierre: 400 years after slavery’s start, no more band-aids

Cuevas: Trump, Groenlandia, Centroamérica y el expansionismo estadounidense

Mujeres+Mujeres, Machista media get it wrong on feminist protests in Mexico

Candanedo, República de la impunidad

Sagel, Una ciudad para las mujeres

Culture / Cultura

The Hollywood Reporter, Panama’s “Everybody Changes” runs for Oscar

Remezcla, Nuevo Noise

Prensa Latina, Bayano: el periódico de Torrijos y la soberanía en Panamá

TVN, Culmina con éxito el Comic Con 2019 en Panamá

~ ~ ~

