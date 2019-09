Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Stripe Tailed Hummingbird / Collibrí Colirrayado / Eupherusa eximia

Photographed in Cerro Punta, Chiriqui, Panama at 6,338 feet above sea level.

The Stripe Tailed Hummingbird

photo © Kermit Nourse

This hummingbird is only found in high areas in the western Panama provinces of Chiriqui, Bocas del Toro and Veraguas. Most often they feed in the understories of cloud forests above 5,000 feet, but they will be found lower than that especially in Bocas and Veraguas, and they also come out to forest edges, highlands orchards and the gardens and feeders of highlands homes. This bird ranges from southern Mexico to western Panama.

~ ~

El Colibrí Colirrayado

foto © Kermit Nourse

Fotografiado en Cerro Punta, Chiriquí, Panamá a 1932 metros sobre el nivel del mar.

Este colibrí solo se encuentra en áreas altas en las provincias occidentales de Panamá de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. La mayoría de las veces se alimentan en los sotobosques de los bosques nubosos a más de 5,000 pies, pero se encontrarán más bajos que eso, especialmente en Bocas y Veraguas, y también salen a los bordes de los bosques, los huertos de las tierras altas y los jardines y comedores de las casas de las tierras altas. Esta ave se extiende desde el sur de México hasta el oeste de Panamá.











~ ~ ~

