Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Black-crowned antshrike / Batará pizarroso occidental / Thamnophilus atrinucha

Black-crowned antshrike

Scientific name: Thamnophilus atrinucha

Photographed by Kermit Nourse in Parque Nacional Metropolitano

Panama City, Panama

This small bird has a loud and surprising call for its small size. You can hear it on Neotropical Birds – https://download.ams.birds.cornell.edu/api/v1/asset/525018

These birds range from Belize down to northern South America, with several subspecies that may not look all that similar at a glance. In South America there are populations in western Venezuela, western Colombia and along the coast of Ecuador. There are different common names for the bird in different parts of Latin America.

Batará pizarroso occidental

Nombre científico: Thamnophilus atrinucha

Fotografiado por Kermit Nourse en el Parque Nacional Metropolitano

Ciudad de Panamá, República de Panamá

Este pequeño pájaro tiene un llamado ruidoso y sorprendente por su pequeño tamaño. Puedes escucharlo en Neotropical Birds – https://download.ams.birds.cornell.edu/api/v1/asset/525018

Estas aves van desde Belice hasta el norte de América del Sur, con varias subespecies que pueden no parecer tan similares de un vistazo. En América del Sur hay poblaciones en el oeste de Venezuela, el oeste de Colombia y a lo largo de la costa de Ecuador. Hay diferentes nombres comunes para el ave en diferentes partes de América Latina

