Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Veery / Zorzal Dorsirrojizo / Catharus fuscescens, Gamboa, Panama, photo © Kermit Nourse.

The Veery ∼ El Zorzal Dorsirrojizo

by Kermit Nourse

The Veery is a small thrush – like bird known for its melodious song in the forest. It’s far ranging and migratory too, from North America through southern Brazil. In Panama it passes through heading south from the end of September through mid-November and is less frequently seen heading the other way in late March and early April. When here it’s an understory bird in mature forests, also found in secondary forests and the Atlantic Side lowlands. On the Pacific Side, it can be found from the Chiriqui highlands to the canal area. But you HEAR this bird far more often than you see it. Ornithologists will see it by putting out cloud nets to catch it.



El Zorzal Dorsirrojizo es un pequeño tordo parecido, un pájaro conocido por su melodiosa canción en el bosque. También es de largo alcance y migratorio, desde América del Norte hasta el sur de Brasil. En Panamá pasa a través del sur desde finales de septiembre hasta mediados de noviembre y se ve con menor frecuencia en sentido contrario a fines de marzo y principios de abril. Cuando aquí es un pájaro del sotobosque en bosques maduros, también se encuentra en bosques secundarios y en las tierras bajas del Atlántico. En el lado del Pacífico, se puede encontrar desde las tierras altas de Chiriquí hasta el área del canal. Pero ESCUCHAS a este pájaro mucho más seguido de lo que lo ves. Los ornitólogos lo verán colocando redes de nubes para atraparlo.

